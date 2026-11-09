Осенью удобряю почву так - весной лопата входит как нож в сливочное масло: не грунт, а пушинка

Плотную тяжелую почву силой ломать бесполезно – необходимо сделать ее рыхлой.

А для этого важно грамотно использовать растительные остатки. Органические вещества начнут менять структуру грунта, и уже весной вас ждет пушистая рассыпчатая земля. Влага начнет держаться дольше, дождевых червей станет больше, растения будут здоровыми и крепкими.

Подготовка участка

Уберите с грядок растительные остатки, за исключением многолетников. Почву рыхлить и копать нельзя, иначе ее структура перестанет улучшаться.

Заготовка травы

Рано утром скосите покрытую росой траву, чтобы до обеда она слегка подвяла. Высота скашивания – 8-10 см. Если трава длиннее, ее сложно уложить, а если короче – она быстро пересохнет. Ботву томатов измельчите на куски примерно в 25 см длиной.

Укладка слоев

Разложите растительный материал слоем толщиной 10-12 см. Если слой будет тоньше, он пересохнет и не улучшит структуру грунта, а если толще, то нижний слой в отсутствие кислорода сгниет. На 1 кв. м. уйдет около 10 кг свежескошенной травы.

Обработка биопрепаратом

Размешайте в 10 л воды 10-20 мл биопрепарата – например, «Компостин» или «Байкал». Этого объема достаточно на 10 кв. м. почвы.

Без такой обработки растительные остатки будут разлагаться в 2-3 раза медленнее.

Укрытие

Накройте обработанную почву черным спанбондом, плотность – 30 г на 1 кв. м. Этот материал пропускает влагу и воздух, но в то же время обеспечивает подходящую температуру для разложения органики. Края спанбонда прижмите досками или кирпичами.