Райский сад под угрозой: какие цветы больше нельзя сажать на даче и почему за это можно лишиться 300 тысяч

Какие растения на даче могут обернуться уголовным делом и как этого избежать?

Дачникам и садоводам ввели новое ограничение — запрещено выращивать на участке определенные виды растений, в том числе некоторые цветы. Нарушителям грозит штраф до 300 тысяч рублей или уголовная ответственность.

Список запрещенных растений: мак, конопля, шалфей и другие

Дачникам и садоводам запрещено выращивать на участке мак снотворный, коноплю, шалфей предсказателей, розу гавайскую, голубой лотос или кувшинку голубую, мимозу хостилис и ипомею трехцветную. Эти растения содержат наркотические вещества и запрещены к выращиванию на территории России.

Разъяснения эксперта: штрафы и уголовная ответственность

«Запрещены к разведению на дачном участке мак снотворный, конопля, шалфей предсказателей, роза гавайская, голубой лотос, или кувшинка голубая, мимоза хостилис, ипомея трехцветная. Здесь предусмотрены как штрафы от 1,5 — до 300 тысяч рублей, так и уголовная ответственность по статье 231 УК РФ», — сообщила руководитель федеральной общественной приемной Союза садоводов России Людмила Бурякова РИА Новости.

Уголовная ответственность предусмотрена статьей 231 УК РФ — «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры». Эта статья предусматривает наказание в виде штрафа, исправительных работ или лишения свободы в зависимости от объема выращенных растений.

Размер штрафов: от 1,5 до 300 тысяч рублей

Размер штрафов за выращивание запрещенных растений может варьироваться от 1,5 до 300 тысяч рублей в зависимости от обстоятельств дела. При определении размера штрафа учитывается объем выращенных растений, наличие отягчающих обстоятельств и другие факторы.

Как избежать штрафов и уголовной ответственности: знать и соблюдать закон

Чтобы избежать штрафов и уголовной ответственности, необходимо знать список запрещенных растений и не выращивать их на своем участке. Перед посадкой новых растений рекомендуется убедиться, что они не входят в список запрещенных. В случае сомнений можно обратиться за консультацией к специалистам.

Лучше выбирать для выращивания на своем участке безопасные и полезные растения, которые не содержат наркотических веществ. Выращивание овощей, фруктов, ягод и других полезных растений принесет только пользу и радость.

Информирование соседей: распространение информации о запрещенных растениях

Стоит поделиться информацией о запрещенных растениях с соседями, чтобы предотвратить их выращивание на дачных участках. Совместные усилия позволят создать безопасную и благоприятную среду для жизни на даче.