Бесплатный музейный марафон на Васильевском острове: куда свободно пропустят 6 сентября

Каждый год 6 сентября в Санкт-Петербурге отмечается День Василеостровского района.

В 2025 году праздник особенно приятный — 11 местных музеев открывают двери бесплатно, сообщает Вечерний Петербург.

Какие музеи можно посетить?

Музей Как работает Кунсткамера Работает бесплатно с 11:00 до 18:00, экспозиция открыта до 19:00. Музей Академии Художеств Прием с 11:00 до 18:00. Музей-институт Рерихов Открыт с 11:00 до 18:00. Геологоразведочный музей Посещение бесплатное с 10:00 до 16:00, экспозиция — до 17:00. Музей истории школы Карла Мая Открыт с 11:00 до 18:00. Музей парфюмерии Бесплатно посмотреть выставку «Ленинградская осень» можно с 14:00 до 19:00. Музей кукол Бесплатно с 10:00 до 12:00, но нужна предварительная запись по телефону. Музей специй Экскурсии в 12:30 и 14:30. Музей оптики Работает бесплатно с 18:00 до 20:00. Музей почвоведения имени В.В. Докучаева Открыт с 10:00 до 16:00, экспозиция до 17:00. Ледокол «Красин» С 18:30 до 20:30 (вход до 20:00).

Как лучше распланировать день?

Все музеи расположены на Васильевском острове, так что можно построить настоящий марафон культурных открытий. Лучше начать с утренних музеев, например, с Кунсткамеры или Музея Академии Художеств.

Днем — сходить в музей парфюмерии, а в конце дня посмотреть ледоколом «Красин» — уж очень эффектно выглядит закат на Неве.

День основания Васильевской части Петербурга – 27 октября 1737 года. Праздник отмечают заранее, чтобы провести его в комфортных погодных условиях, пишет ДП.