Бесплатный музейный марафон на Васильевском острове: куда свободно пропустят 6 сентября
Бесплатный музейный марафон на Васильевском острове: куда свободно пропустят 6 сентября

Опубликовано: 4 сентября 2025 23:29
Васильевский остров
Бесплатный музейный марафон на Васильевском острове: куда свободно пропустят 6 сентября
Global Look Press / Nikolay Gyngazov

Васильевский остров — уникальное место с богатым культурным наследием.

Каждый год 6 сентября в Санкт-Петербурге отмечается День Василеостровского района.

В 2025 году праздник особенно приятный — 11 местных музеев открывают двери бесплатно, сообщает Вечерний Петербург.

Какие музеи можно посетить?

Музей Как работает
Кунсткамера Работает бесплатно с 11:00 до 18:00, экспозиция открыта до 19:00.
Музей Академии Художеств Прием с 11:00 до 18:00.
Музей-институт Рерихов Открыт с 11:00 до 18:00.
Геологоразведочный музей Посещение бесплатное с 10:00 до 16:00, экспозиция — до 17:00.
Музей истории школы Карла Мая Открыт с 11:00 до 18:00.
Музей парфюмерии Бесплатно посмотреть выставку «Ленинградская осень» можно с 14:00 до 19:00.
Музей кукол Бесплатно с 10:00 до 12:00, но нужна предварительная запись по телефону.
Музей специй Экскурсии в 12:30 и 14:30.
Музей оптики Работает бесплатно с 18:00 до 20:00.
Музей почвоведения имени В.В. Докучаева Открыт с 10:00 до 16:00, экспозиция до 17:00.
Ледокол «Красин» С 18:30 до 20:30 (вход до 20:00).

Как лучше распланировать день?

Все музеи расположены на Васильевском острове, так что можно построить настоящий марафон культурных открытий. Лучше начать с утренних музеев, например, с Кунсткамеры или Музея Академии Художеств.

Днем — сходить в музей парфюмерии, а в конце дня посмотреть ледоколом «Красин» — уж очень эффектно выглядит закат на Неве.

День основания Васильевской части Петербурга – 27 октября 1737 года. Праздник отмечают заранее, чтобы провести его в комфортных погодных условиях, пишет ДП.

Автор:
Юлия Аликова
Город
