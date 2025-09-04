Бесплатный музейный марафон на Васильевском острове: куда свободно пропустят 6 сентября

Каждый год 6 сентября в Санкт-Петербурге отмечается День Василеостровского района.
В 2025 году праздник особенно приятный — 11 местных музеев открывают двери бесплатно, сообщает Вечерний Петербург.
Какие музеи можно посетить?
|Музей
|Как работает
|Кунсткамера
|Работает бесплатно с 11:00 до 18:00, экспозиция открыта до 19:00.
|Музей Академии Художеств
|Прием с 11:00 до 18:00.
|Музей-институт Рерихов
|Открыт с 11:00 до 18:00.
|Геологоразведочный музей
|Посещение бесплатное с 10:00 до 16:00, экспозиция — до 17:00.
|Музей истории школы Карла Мая
|Открыт с 11:00 до 18:00.
|Музей парфюмерии
|Бесплатно посмотреть выставку «Ленинградская осень» можно с 14:00 до 19:00.
|Музей кукол
|Бесплатно с 10:00 до 12:00, но нужна предварительная запись по телефону.
|Музей специй
|Экскурсии в 12:30 и 14:30.
|Музей оптики
|Работает бесплатно с 18:00 до 20:00.
|Музей почвоведения имени В.В. Докучаева
|Открыт с 10:00 до 16:00, экспозиция до 17:00.
|Ледокол «Красин»
|С 18:30 до 20:30 (вход до 20:00).
Как лучше распланировать день?
Все музеи расположены на Васильевском острове, так что можно построить настоящий марафон культурных открытий. Лучше начать с утренних музеев, например, с Кунсткамеры или Музея Академии Художеств.
Днем — сходить в музей парфюмерии, а в конце дня посмотреть ледоколом «Красин» — уж очень эффектно выглядит закат на Неве.
День основания Васильевской части Петербурга – 27 октября 1737 года. Праздник отмечают заранее, чтобы провести его в комфортных погодных условиях, пишет ДП.