От 5 тысяч до 38 миллионов: сколько стоит аренда памятника в Апраксином дворе

Власти Петербурга пытаются привлечь арендаторов для нескольких отдельно стоящих зданий и помещений Апраксина двора.
На сайте Российского аукционного дома опубликовано более 30 объявлений о предстоящих торгах.
Памятники на аукционе
Большинство лотов представляют собой объекты культурного наследия регионального значения, известные как «Апраксин двор с Мариинским рынком».
Цены и условия
Стартовая цена аренды варьируется от 5,1 тыс. рублей за помещение площадью 1,4 кв. м до 38,2 млн рублей за трехэтажный корпус площадью 3,7 тыс. кв. м.
Договоры аренды будут заключены на три года.
Ремонт обязателен?
Многие объекты требуют ремонта: фасады защищены сеткой, с потолков свисают провода, полы частично разобраны.