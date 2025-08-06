Городовой / Город / От 5 тысяч до 38 миллионов: сколько стоит аренда памятника в Апраксином дворе
От 5 тысяч до 38 миллионов: сколько стоит аренда памятника в Апраксином дворе

Опубликовано: 6 августа 2025 18:03
Апраксин двор
От 5 тысяч до 38 миллионов: сколько стоит аренда памятника в Апраксином дворе
globallookpress/ Belkin Alexey; NEWS.ru

Выгодная сделка требует условий.

Власти Петербурга пытаются привлечь арендаторов для нескольких отдельно стоящих зданий и помещений Апраксина двора.

На сайте Российского аукционного дома опубликовано более 30 объявлений о предстоящих торгах.

Памятники на аукционе

Большинство лотов представляют собой объекты культурного наследия регионального значения, известные как «Апраксин двор с Мариинским рынком».

Цены и условия

Стартовая цена аренды варьируется от 5,1 тыс. рублей за помещение площадью 1,4 кв. м до 38,2 млн рублей за трехэтажный корпус площадью 3,7 тыс. кв. м.

Договоры аренды будут заключены на три года.

Ремонт обязателен?

Многие объекты требуют ремонта: фасады защищены сеткой, с потолков свисают провода, полы частично разобраны.

Автор:
Ксения Пронина
Город
