Водный город, которого не стало: как задумал Петр I, и что исправил Трезини

Петербург, каким представлял себе его Петр Великий, был совсем другим.

Петербург, каким его задумал Петр I — это совсем не тот город, который мы видим сегодня. Если заглянуть в историю, то можно увидеть не современный город на Неве.

Там вместо улиц должны быть каналы, лодочники вместо извозчиков и строгая планировка, как в европейских городах. Но почему же Петербург не стал «Северной Венецией»?

Город будущего по замыслу Петра I

Петр Великий мечтал о городе с планировкой, где улицы были бы заменены каналами, а передвижение — лодками. Такой Петербург должен был стать символом нового времени.

А выбор места — устье Невы — был продиктован военно-стратегическими соображениями: город должен был защищать выход в Балтийское море и служить базой для флота.

Доменико Трезини — архитектор мечты Петра

Главным архитектором Петербурга стал итальянец Доменико Трезини, который приехал в Россию в начале XVIII века, пишет Культура.рф.

Он был не просто строителем, а настоящим творцом петровского барокко — стиля, который сочетал европейскую строгость с русской практичностью.

Трезини спроектировал многие знаковые здания Петербурга: Петропавловскую крепость, Летний дворец Петра I, Александро-Невскую лавру, здание Двенадцати коллегий (сейчас главный корпус СПбГУ) и многое другое.

Особое внимание Трезини уделял Васильевскому острову: идея была в том, чтобы сделать остров центром города с водными артериями, как в Амстердаме.

Но из-за низкого уровня Невы и болотистого грунта многие каналы пришлось засыпать — технически реализовать мечту Петра оказалось сложнее, чем казалось на бумаге.

Неосуществленные проекты и альтернативные идеи

В 1716 году французский архитектор Жан-Батист Леблон предложил проект Петербурга в виде эллипса с радиальными улицами и крепостной стеной, разделенного на острова-города.

Это была красивая и амбициозная идея, но слишком сложная для условий России того времени. В итоге проект не был реализован, но некоторые его элементы нашли отражение в садово-парковом искусстве и административном делении города.

Также Петр мечтал о бастионах вокруг Васильевского острова — мощных оборонительных сооружениях, которые должны были защищать город.

Однако эти планы так и остались частично нереализованными, уступив место более практичным укреплениям в Кронштадте и Петропавловской крепости.

Петербург сегодня и «что могло быть»

Если бы все замыслы Петра и Трезини воплотились в жизнь, Петербург был бы похож на смесь Амстердама и Венеции: каналы вместо улиц, лодки вместо карет, строгая геометрия и бастионы вокруг города.

Но реальность внесла свои коррективы — болотистая местность, технические трудности и необходимость быстрого строительства заставили отказаться от многих идей.

Тем не менее именно благодаря Трезини Петербург получил свой неповторимый облик: строгие линии Васильевского острова, петровское барокко в архитектуре, сочетание европейских традиций и русской практичности.