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«Кино» в деталях: в Петербурге официально зарегистрирован музей-квартира Георгия Гурьянова

Опубликовано: 3 июня 2025 09:32
кино, музей Гурьянова
«Кино» в деталях: в Петербурге официально зарегистрирован музей-квартира Георгия Гурьянова
globallookpress/Shatokhina Natalia

Что там можно будет увидеть и сколько это будет стоить?

Будущий мемориальный музей известного ленинградского-петербургского музыканта и художника Георгия Гурьянова, экс-барабанщика группы «Кино», получил юридический статус.

Как стало известно 47news, 27 мая, в день рождения Санкт-Петербурга, официально в форме частного учреждения культуры зарегистрирован «Музей-квартира Георгия Гурьянова». Согласно данным ЕГРЮЛ руководителем ЧУК, как и предполагалось, стал идеолог проекта Аким Неаронов.

Местоположение и концепция

О проекте превращения трехкомнатной квартиры в доме на углу Литейного проспекта и улицы Некрасова в музей Георгия Гурьянова ранее рассказывали коллеги в «Фонтанке». Здесь экс-барабанщик группы «Кино», художник и диджей жил с начала нулевых годов. Это будет не просто музей, а место, где будет воссоздана атмосфера жизни Георгия Гурьянова.

Фонд будущего музея-квартиры — уникальные фотографии, документы, репетиционные записи группы «Кино», музыкальные инструменты, живопись, костюмы Гурьянова.

Память о Гурьянове

Георгий «Густав» Гурьянов умер в 2013 году в возрасте 52 лет от рака печени в своей петербургской квартире. В 1984-1990-е годы был ударником, аранжировщиком, автором басовых партий и бэк-вокалистом группы «Кино». Похоронен на Смоленском кладбище на Васильевском острове.

Открытие музея

Музей-квартира откроется в 2026 году в доме на Литейном. Проект реализуют наследники на средства, собранные с аукциона. В музее будут представлены уникальные фотографии, документы, записи группы, музыкальные инструменты, живопись и костюмы Гурьянова.

Интерьеры квартиры сохранят исторический облик: мебель и декор выполнены по эскизам самого художника. Экспозиция будет меняться, включая коллекцию костюмов и личные вещи. Также в музее появится цифровой архив с редкими записями.

Стоимость билета обещают сделать доступной.

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Автор:
Ксения Пронина
Город
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