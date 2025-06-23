Река, рожденная из болота, чтобы поить фонтаны Летнего сада: как раньше местные жители называли Фонтанку

Как просчеты с водопроводом для фонтанов привели к появлению названия Фонтанка и что общего у реки с Лиговским проспектом?

Река Фонтанка — не просто водная артерия Санкт-Петербурга, но и живая страница его истории. На ее берегах разворачивались судьбоносные события, возводились роскошные дворцы, и рождались легенды.

Имена реки — это отражение ее эволюции, от скромной протоки до гордого символа города. Но так ли мы хорошо знаем прошлое Фонтанки?

Есть строки у Александра Башлачева:

«Усатое «ура» чужой, недоброй воли Вертело бот Петра в штурвальном колесе. Искали ветер Невского да в Елисейском поле И привыкали звать Фонтанкой Енисей»?

Гениальный поэт, конечно, слукавил. Фонтанку никогда не называли Енисеем, ни всерьез, ни в шутку. В этом, пожалуй, и заключается главный «прокол» в истории Фонтанки — ей приписывают то, чего никогда не было.

Так какие же имена носила эта река на протяжении веков? И что скрывается за каждым из них?

Безымянный Ерик: скромное происхождение

До основания Санкт-Петербурга, в 1703 году, Фонтанка была известна как «Безымянный Ерик». Такое название вполне соответствовало ее статусу небольшой, малозаметной протоки, соединявшей Неву с другими водоемами.

Фонтанка берет начало из Невы, недалеко от Летнего сада, и впадает в Большую Неву, рядом с Гутуевским островом. В те времена эта местность была болотистой и дикой, и река не играла значительной роли в жизни людей.

Голодуша: имя, пропитанное нуждой

Несмотря на суровые условия, люди селились на берегах «Безымянного ерика». В XVI-XVII веках здесь существовали русское село Усадица и финно-угорская деревня Кальюла. Местные жители называли реку «Голодуша».

Это имя, вероятно, отражало трудности, с которыми сталкивались люди, жившие в этой местности. Возможно, река не была богата рыбой, или ее берега были непригодны для земледелия, что приводило к постоянной нехватке пищи.

«Голодуша» — это, пожалуй, самое постыдное и мрачное имя в истории Фонтанки.

Фонтанная река: превращение в источник роскоши

Все изменилось с основанием Санкт-Петербурга и строительством Летнего сада. Петр I решил украсить свой новый город великолепными фонтанами, и для их работы требовалось много воды.

Как пишет канал «Прогулки по Санкт-Петербургу», сначала воду брали прямо из реки, используя машины на конной тяге. Но с ростом города и увеличением количества фонтанов этого стало недостаточно.

В 1718 году был построен первый в России паровой насос, а в 1719 году — Лиговский канал длиной 21 километр, который доставлял воду с Дудергофских высот.

В результате, из скромной протоки Фонтанка превратилась в важный источник водоснабжения для царских фонтанов. В честь этого она получила новое имя — «Фонтанная река».

Фонтанка: народное имя, пережившее века

Официальное название «Фонтанная река» так и не прижилось в народе. Петербуржцы предпочитали более короткое и простое — Фонтанка. Это имя оказалось настолько удачным и удобным, что со временем вытеснило официальное и стало главным.

Фонтанка стала не просто рекой, а символом Петербурга. Ее имя вошло в историю, украсило карты города и стало неотъемлемой частью его культурного кода.

Так «Безымянный Ерик», прошедший через трудные времена и послуживший источником вдохновения для Петра Великого, стал Фонтанкой — рекой с богатым прошлым и блестящим будущим.