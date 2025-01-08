Городовой / Общество / Как в России появились бананы
Эксклюзив
Последние новости
Милорд Александра II: история преданности и любви в царской семье, какой у людей не бывает Общество
Приключения петербургских автомобилистов зимой: 8 советов для комфортных поездок в непростых условиях города Общество
Почему шариковые ручки в банках Петербурга привязывают к столу: оказывается, не только из-за воровства Общество
Фрегаты, запреты и переименования: чем еще запомнилось 24 января в истории Петербурга Город
Декретные пособия для студенток Петербурга предлагают увеличить: цифры внушительные Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Мошенничество Работа Туризм
Категории
Общество Спорт

Как в России появились бананы

8 января 2025 22:32
Император с бананами
Как в России появились бананы
Городовой ру

Поначалу нравились они далеко не всем.

Бананы — привычные для нас фрукты, но их путь в Россию был долгим и увлекательным. Когда-то они были диковинкой для короля, а теперь доступны каждому.

Первые бананы появились в России в середине XVIII века, когда саженец этого экзотического растения доставили в оранжерею графа Шувалова в Петербурге. Уже через год дерево выросло до 2,5 метров и принесло плоды, которые подали на стол императрице Елизавете Петровне. Аристократы также пытались выращивать бананы, но безуспешно.

В XIX веке бананы были редкостью. Даже писатель Иван Гончаров, попробовавший этот фрукт на Мадейре, остался недоволен: «Это скорее овощ, чем плод...». Однако в начале XX века ситуация изменилась. С развитием пароходов с рефрижераторами бананы начали массово завозить в Петербурге. Они стали появляться даже в меню ресторанов, где из них делали пунш.

После Второй мировой войны бананы вновь завезли в СССР — из Китая и Вьетнама. Фрукты считались редкостью, и их часто вручали передовикам труда как награды. Большим их сторонником был Иосиф Сталин.

В 1970-е годы при Леониде Брежневе поставщиками стали Гвинея и Эквадор. Очереди за бананами в Москве и Ленинграде были привычным делом.

В конце 1980-х благодаря отмене таможенных пошлин рынок насыщается экзотикой. Теперь бананы — привычный продукт, который легко купить в любом магазине.

«Так бананы прошли путь от царских садов до полок супермаркетов, оставаясь неизменным символическим изменением эпохи», — пишет источник.

Новости по теме
При дворе им завидовали неспроста: интересные факты о питомцах царицы Елизаветы Петровны При дворе им завидовали неспроста: интересные факты о питомцах царицы Елизаветы Петровны 14 января 2025 22:02
Для чего водители в СССР возили в машине портрет Сталина Для чего водители в СССР возили в машине портрет Сталина 16 мая 2024 11:45
Автор:
Максакова Яна
Общество Санкт-ПетербургИнтересные факты
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹 1
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».