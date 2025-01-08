Как в России появились бананы

Поначалу нравились они далеко не всем.

Бананы — привычные для нас фрукты, но их путь в Россию был долгим и увлекательным. Когда-то они были диковинкой для короля, а теперь доступны каждому.

Первые бананы появились в России в середине XVIII века, когда саженец этого экзотического растения доставили в оранжерею графа Шувалова в Петербурге. Уже через год дерево выросло до 2,5 метров и принесло плоды, которые подали на стол императрице Елизавете Петровне. Аристократы также пытались выращивать бананы, но безуспешно.

В XIX веке бананы были редкостью. Даже писатель Иван Гончаров, попробовавший этот фрукт на Мадейре, остался недоволен: «Это скорее овощ, чем плод...». Однако в начале XX века ситуация изменилась. С развитием пароходов с рефрижераторами бананы начали массово завозить в Петербурге. Они стали появляться даже в меню ресторанов, где из них делали пунш.

После Второй мировой войны бананы вновь завезли в СССР — из Китая и Вьетнама. Фрукты считались редкостью, и их часто вручали передовикам труда как награды. Большим их сторонником был Иосиф Сталин.

В 1970-е годы при Леониде Брежневе поставщиками стали Гвинея и Эквадор. Очереди за бананами в Москве и Ленинграде были привычным делом.

В конце 1980-х благодаря отмене таможенных пошлин рынок насыщается экзотикой. Теперь бананы — привычный продукт, который легко купить в любом магазине.