«Белые» и «черные» курьеры: Петербург создает систему поощрений и наказаний для доставщиков

В начале июня Комитет по транспорту Петербурга представил проект соглашения, призванного навести порядок в сфере курьерской доставки, которая в последние годы стала настоящей головной болью для горожан. Жалобы на нарушения ПДД, агрессивную езду по тротуарам и неряшливый внешний вид курьеров растут как грибы после дождя.

Власти города решили взять ситуацию под контроль — и это может привести к кардинальным переменам в работе служб доставки.

Причины ужесточения: жалобы жителей и статистика ДТП

Как рассказал 78.ru заместитель председателя Комитета по транспорту Михаил Казаков, логика, которая закладывается в новые запреты, основывается на обращениях жителей, которые получают комитеты и другие органы исполнительной власти, и на статистике ДТП с участием курьеров.

Петербуржцы устали от курьерского беспредела и требуют навести порядок на дорогах и тротуарах.

Что касается запрета езды по тротуарам, планируется внести изменения в Правила дорожного движения на федеральном уровне. Плюс есть федеральная инициатива по стандартизации средств, которые используют курьеры для доставки.

«В ряде случаев власти вынуждены проводить сертификацию этого оборудования, потому что по факту многие электровелосипеды являются не только мопедами, но по факту и мотоциклами. Стоит задача разделить зоны движения таких средств», — отметил чиновник.

Речь идет и о программном ограничении скорости перемещения курьеров.

«Все транспортные средства должны оборудоваться не только трекерами движения, но речь в конечном итоге и о регулировании, в том числе маршрутов движения. При обсуждении упор идет на соблюдение Правил дорожного движения», — сказал Казаков.

Маршруты курьеров также могут быть оптимизированы для повышения безопасности.

Внешний вид имеет значение: опрятность и идентификация

По его словам, у курьеров также должен быть чистый, опрятный внешний вид. Власти хотят, чтобы курьеры выглядели достойно и не портили имидж города.

Основное регулирование и требование к одежде — это наличие номера, который размещен на сумке курьера.

«Это для нас критично, потому что объекты видеофотофиксации должны этот номер видеть для того, чтобы понять, тот ли человек находится с этой сумкой в том или ином месте. Эта нужна для того, чтобы вместе с операторами доставки контролировать их работников, обеспечивать жителям безопасность, а в случае каких-то негативных последствий иметь возможность в кратчайшие сроки установить, кто именно из курьеров где находился, например, при ДТП. Резонансные истории говорят о том, что чаще всего сотрудники службы доставки пытаются скрыться с места аварии», — пояснил представить Смольного.

Также обсуждается вариант проведения тестирования курьеров на знания ПДД.

«Белые» и «черные» списки: система поощрений и наказаний

«Пока у нас идет обсуждение пилота по идентификации пользователей, которые с использованием ESE будут иметь возможность привязывать свой аккаунт к самокату. Мы хотим получать персональные данные о курьерах. Планируем развивать цифровые системы для того, чтобы у нас были как «черные» списки курьеров, которые нарушают Правила дорожного движения, так и «белые», которые соблюдают и наоборот, скажем так, заслуживают того, чтобы получать какие-то дополнительные преференции, в том числе от города», — поделился Казаков.

В настоящий момент совместно с курьерскими службами обсуждается программа образовательных курсов для работников.

Наведение порядка или тотальный контроль?

Новые правила для курьеров в Петербурге — это попытка навести порядок в сфере доставки и обеспечить безопасность горожан. Однако, возникает вопрос, не приведет ли это к излишнему контролю и ущемлению прав курьеров? –

Только время покажет, насколько эффективными окажутся новые меры и не приведут ли они к негативным последствиям.