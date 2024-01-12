От этой сырной закуски за уши не оттащишь: пряный шедевр индийской кухни

Устроить путешествие, не выходя из дома, можно с помощью кулинарных творений. Начните с индийской кухни, а точнее с невероятной сырной закуски, которая вмиг перенесет вас в солнечный Нью-Дели. Взрыв из пряностей во рту никого не оставит равнодушным.

В беседе с порталом «Городовой» шеф-повар Максим Дудкин поделился рецептом панир масалы. Вот что для нее понадобится:

топленое масло — 2 ст. л.,

кардамон — 4 шт.,

лук — 350 г,

помидоры — 1 кг,

сахар — ½ ч. л.,

кешью — 50 г,

молотый перец чили — 1 ч. л.,

гарам-масала — 1 ст. л.,

молотый кориандр — 2 ч. л.,

лавровый лист — 1 шт.,

корица — 1 палочка,

гвоздика — 3 шт.,

имбирно-чесночная паста — 2 ч. л.,

адыгейский сыр — 250 г,

сливки,

кинза и соль по вкусу.

На сковороде разогрейте столовую ложку масла, бросьте две коробочки кардамона и погрейте 30 секунд. Добавьте нарезанный кубиком лук и доведите его до прозрачности. Далее отправьте мелкие кусочки томатов, перемешайте и готовьте под крышкой на среднем огне в течение 10 минут.

Затем можно засыпать специи: гарам-масалу, кориандр, чили, сахар и кешью. Снимите заготовку с плиты и дайте остыть. После пробейте массу в блендере до однородности.

В эту же сковороду вновь положите сливочное масло, а также корицу, гвоздику, оставшийся кардамон и лавровый лист. Через минуту достаньте. Убавьте огонь и добавьте имбирно-чесночную пасту, спустя 30 секунд залейте томатное пюре. Варите 5–10 минут.

«Чтобы достичь необходимой консистенции можно долить немного воды или, наоборот, уварить соус без крышки. Добавьте нарезанный крупным кубиком сыр, перемешайте и тушите на слабом огне еще две минуты. Затем снимите с огня и подавайте, полив сливками и украсив кинзой», — уточнил эксперт.

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