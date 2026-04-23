От форварда к советнику: чем Кержаков занялся в Петербурге

Опубликовано: 23 апреля 2026 11:58
 Проверено редакцией
От форварда к советнику: чем Кержаков занялся в Петербурге
От форварда к советнику: чем Кержаков занялся в Петербурге
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Футболист завершил спортивную карьеру в 2019 году.

Кержаков вернулся в большой спорт, но уже по-новому

Александр Кержаков снова в центре внимания Петербурга. Только теперь не как нападающий, который забивал за «Зенит» и сборную России, а как человек, который помогает развивать городской спорт.

С марта он работает как специальный представитель губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Сам Кержаков в беседе с ТАСС сказал, что его задача — вникать в проблемы спорта, смотреть на ситуацию не со стороны, а изнутри и предлагать решения.

Что входит в его работу

По словам Кержакова, он занимается вопросами, которые касаются спорта вообще, без привязки только к футболу. Он следит за соревнованиями, разбирает спорные и сложные моменты, а также реагирует на проблемы, с которыми обращаются органы власти.

Если говорить проще, его роль — быть связующим звеном между спортом и администрацией. Он не просто советует, а помогает разобраться в конкретных ситуациях и изложить свой опыт.

Что известно о карьере спортсмена

Игровая карьера Кержаков завершилась в 2019 году. За ней сохранилась внушительная статистика: 511 матчей, 203 гола и 84 голевые передачи.

Он трижды стал чемпионом России, выиграл Кубок и Суперкубок страны, а также Кубок УЕФА, Кубок и Суперкубок Испании.

То теперь есть в городском спорте работает не просто известный футболист, человек с большим международным опытом.

Автор:
Юлия Аликова
Город
