От форварда к советнику: чем Кержаков занялся в Петербурге

Кержаков вернулся в большой спорт, но уже по-новому
Александр Кержаков снова в центре внимания Петербурга. Только теперь не как нападающий, который забивал за «Зенит» и сборную России, а как человек, который помогает развивать городской спорт.
С марта он работает как специальный представитель губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.
Сам Кержаков в беседе с ТАСС сказал, что его задача — вникать в проблемы спорта, смотреть на ситуацию не со стороны, а изнутри и предлагать решения.
Что входит в его работу
По словам Кержакова, он занимается вопросами, которые касаются спорта вообще, без привязки только к футболу. Он следит за соревнованиями, разбирает спорные и сложные моменты, а также реагирует на проблемы, с которыми обращаются органы власти.
Если говорить проще, его роль — быть связующим звеном между спортом и администрацией. Он не просто советует, а помогает разобраться в конкретных ситуациях и изложить свой опыт.
Что известно о карьере спортсмена
Игровая карьера Кержаков завершилась в 2019 году. За ней сохранилась внушительная статистика: 511 матчей, 203 гола и 84 голевые передачи.
Он трижды стал чемпионом России, выиграл Кубок и Суперкубок страны, а также Кубок УЕФА, Кубок и Суперкубок Испании.
То теперь есть в городском спорте работает не просто известный футболист, человек с большим международным опытом.