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От гигантских червей до борьбы с наводнениями: мифы о метро «Маяковская» в Петербурге, в которые верят москвичи

28 декабря 2024 14:32
От гигантских червей до борьбы с наводнениями: мифы о метро «Маяковская» в Петербурге, в которые верят москвичи
От гигантских червей до борьбы с наводнениями: мифы о метро «Маяковская» в Петербурге, в которые верят москвичи
Фото Городовой.ру

Забавными историями поделился экскурсовод.

Метро Петербурга — не просто транспортная сеть, а настоящий кладезь историй, мифов и архитектурных решений. «Маяковская», как и другие станции закрытого типа, обросла байками, в которые многие продолжают верить. Но как всегда, правда оказывается куда прозаичнее.

Легенды, в которые хочется верить

Автор тематических экскурсий Дмитрий Графов поделился с «Бумагой», что самые удивительные мифы о станциях с дверьми на платформах — это истории о гигантских червях.

Согласно слухам, почему-то популярных среди московских туристов, во время строительства рабочих якобы пожирали монстры из недр земли, и створки установили, чтобы защитить пассажиров. Графов вспоминает, как однажды столичная журналистка спросила об этом на полном серьёзе.

«Конечно же, никаких червей-убийц нет — это фантастика», — шутливо уточняет экскурсовод.

Не менее популярна версия, что такие двери нужны для защиты от наводнений. Однако это тоже миф. Как поясняет Графов, если вода попадает в тоннели, никакие створки её не остановят — ведь станция соединена с поверхностью эскалаторными тоннелями.

Истинная причина создания станций закрытого типа

Истина, как это часто бывает, куда скучнее. Станции с дверьми, такие как «Маяковская» и «Парк Победы», начали строить в 1960-е годы исключительно для экономии средств. В эпоху Никиты Хрущёва, когда акцент делался на упрощение и удешевление, такие проекты стали своего рода «подземными хрущевками». Они были дешевле в строительстве и быстрее возводились, что и стало главным аргументом в их пользу.

Но экономия оказалась иллюзорной. Построить станции дешево получилось, а вот эксплуатация оказалась затратной. Графов отмечает, что уже 50 лет электричество тратится на открывание и закрывание дверей, каждая из которых оборудована отдельным мотором. Ремонт и обслуживание этих механизмов также стоят дорого.

Отказ от идеи и возвращение к ней

Последняя станция закрытого типа в Петербурге была построена в 1972 году, после чего от этой конструкции отказались. Причина — высокая стоимость эксплуатации и сложность ремонта. Однако идея не ушла в прошлое: современные города, такие как Париж, Лондон и Дубай, используют станции с дверями. Правда, у них стены между платформой и путями — это чаще всего лёгкие конструкции, предотвращающие падения, а не несущие стены, как в Петербурге.

Интересно, что город снова возвращается к этой концепции. На новых станциях «Беговая» и «Новокрестовская» двери будут выполнены из стекла. Их задача — не экономия, а повышение безопасности.

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Автор:
Игорь Мустафин
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