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ТОП-20 лучших десертов на новогодний стол

26 декабря 2024 20:31
ТОП-20 лучших десертов на новогодний стол
ТОП-20 лучших десертов на новогодний стол
Legion-Media

Найдется на любой вкус и достаток.

Новый год — это не только салаты и горячие блюда, но и в интеллигентном Петербурге еще и изысканные десерты, которые придают празднику особое волшебство. Если хочется порадовать гостей чем-то оригинальным, предлагаем идеи для новогоднего стола, подходящие как для искушенных гурманов, так и для тех, кто предпочитает простоту, но эффектность.

  1. Шоколадный торт с кремом
    Идеальный выбор для любителей шоколада. Украсьте дополнительно ягодами или молотыми орехами для оригинальной и красивой подачи.

  2. Классический медовик
    Медовые коржи с нежным сметанным кремом создают атмосферу домашнего уюта и согревают в праздничный вечер.

  3. Тирамису
    Итальянский десерт с сыром маскарпоне и кофе. Легкий, но невероятно вкусный.

  4. Птичье молоко
    Воздушное суфле с шоколадной глазурью. Прекрасный вариант для тех, кто предпочитает легкие и тающие во рту десерты.

  5. Морковный торт
    Необычный торт с морковью и кремом из сыра. Вкус может удивить, но он точно понравится любителям оригинальных сочетаний.

  6. Ягодный чизкейк
    Запеченный или без выпечки — выберите по своему вкусу. Он никогда не надоедает.

  7. Эклеры
    Французские пирожные с ванильным или шоколадным кремом внутри. Они всегда станут украшением стола.

  8. Торт «Наполеон»
    Хрустящие коржи с кремом — классика, которая не подведет.

  9. Рождественское полено
    Шоколадный бисквит в форме рулета. Роскошный, ароматный с кремом и сахарной пудрой - идеально для зимнего эффекта.

  10. Павлова
    Воздушное пирожное с меренгой, кремом и ягодами. Идеален для тех, кто ищет элегантное угощение.

  11. Торт «Красный бархат»
    Яркий красный бисквит с кремом из сыра. Этот десерт станет настоящей звездой стола.

  12. Панна-котта
    Итальянский сливочный десерт с ягодным соусом или карамелью. Легко найти в магазине, но и самостоятельно приготовить несложно.

  13. Кексы с сюрпризом
    Порционные кексы с ягодами, орехами или шоколадом внутри. Гостям понравится такой сюрприз, а хозяйке не придется возиться с разрезанием тортов.

  14. Фруктовый тарт
    Легкое тесто, крем и свежие фрукты. Изысканный и простой выбор для праздничного стола. От него так и веет заснеженными горными склонами. Кстати, к нему идеально подходит глинтвейн.

  15. Рождественские печенья
    Имбирные человечки и елочки, украшенные глазурью. Прекрасное дополнение к новогоднему чаю. А дети вам за него тысячу раз скажут спасибо.

  16. Шоколадный фондан
    Шоколадный десерт с жидкой начинкой. Подавайте горячим с шариком мороженого.

  17. Меренговый рулет
    Хрустящая меренга с кремом и фруктами. Нежный и воздушный как первый снег десерт для всех.

  18. Конфеты
    Трюфели или кокосовые шарики. Их можно приготовить дома из самых простых и доступных ингредиентов. И они очень красиво смотрятся на столе.

  19. Десерт в стаканчиках
    Слоеные десерты с кремом, печеньем и ягодами. Удобно подавать и эстетично выглядит.

  20. Шоколадный мусс
    Легкий десерт с воздушной текстурой. Украсьте взбитыми сливками и шоколадной стружкой для дополнительного эффекта.

Эти десерты подарят вашему празднику не только сладость, но и невероятную красоту. Выбирайте свои фавориты и удивляйте гостей кулинарными шедеврами! Новый год — отличное время для экспериментов на кухне и незабываемых угощений, пишет источник.

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Автор:
Максакова Яна
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