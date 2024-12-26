ТОП-20 лучших десертов на новогодний стол

Новый год — это не только салаты и горячие блюда, но и в интеллигентном Петербурге еще и изысканные десерты, которые придают празднику особое волшебство. Если хочется порадовать гостей чем-то оригинальным, предлагаем идеи для новогоднего стола, подходящие как для искушенных гурманов, так и для тех, кто предпочитает простоту, но эффектность.
-
Шоколадный торт с кремом
Идеальный выбор для любителей шоколада. Украсьте дополнительно ягодами или молотыми орехами для оригинальной и красивой подачи.
-
Классический медовик
Медовые коржи с нежным сметанным кремом создают атмосферу домашнего уюта и согревают в праздничный вечер.
-
Тирамису
Итальянский десерт с сыром маскарпоне и кофе. Легкий, но невероятно вкусный.
-
Птичье молоко
Воздушное суфле с шоколадной глазурью. Прекрасный вариант для тех, кто предпочитает легкие и тающие во рту десерты.
-
Морковный торт
Необычный торт с морковью и кремом из сыра. Вкус может удивить, но он точно понравится любителям оригинальных сочетаний.
-
Ягодный чизкейк
Запеченный или без выпечки — выберите по своему вкусу. Он никогда не надоедает.
-
Эклеры
Французские пирожные с ванильным или шоколадным кремом внутри. Они всегда станут украшением стола.
-
Торт «Наполеон»
Хрустящие коржи с кремом — классика, которая не подведет.
-
Рождественское полено
Шоколадный бисквит в форме рулета. Роскошный, ароматный с кремом и сахарной пудрой - идеально для зимнего эффекта.
-
Павлова
Воздушное пирожное с меренгой, кремом и ягодами. Идеален для тех, кто ищет элегантное угощение.
-
Торт «Красный бархат»
Яркий красный бисквит с кремом из сыра. Этот десерт станет настоящей звездой стола.
-
Панна-котта
Итальянский сливочный десерт с ягодным соусом или карамелью. Легко найти в магазине, но и самостоятельно приготовить несложно.
-
Кексы с сюрпризом
Порционные кексы с ягодами, орехами или шоколадом внутри. Гостям понравится такой сюрприз, а хозяйке не придется возиться с разрезанием тортов.
-
Фруктовый тарт
Легкое тесто, крем и свежие фрукты. Изысканный и простой выбор для праздничного стола. От него так и веет заснеженными горными склонами. Кстати, к нему идеально подходит глинтвейн.
-
Рождественские печенья
Имбирные человечки и елочки, украшенные глазурью. Прекрасное дополнение к новогоднему чаю. А дети вам за него тысячу раз скажут спасибо.
-
Шоколадный фондан
Шоколадный десерт с жидкой начинкой. Подавайте горячим с шариком мороженого.
-
Меренговый рулет
Хрустящая меренга с кремом и фруктами. Нежный и воздушный как первый снег десерт для всех.
-
Конфеты
Трюфели или кокосовые шарики. Их можно приготовить дома из самых простых и доступных ингредиентов. И они очень красиво смотрятся на столе.
-
Десерт в стаканчиках
Слоеные десерты с кремом, печеньем и ягодами. Удобно подавать и эстетично выглядит.
-
Шоколадный мусс
Легкий десерт с воздушной текстурой. Украсьте взбитыми сливками и шоколадной стружкой для дополнительного эффекта.
Эти десерты подарят вашему празднику не только сладость, но и невероятную красоту. Выбирайте свои фавориты и удивляйте гостей кулинарными шедеврами! Новый год — отличное время для экспериментов на кухне и незабываемых угощений, пишет источник.