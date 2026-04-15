От Калининграда до Владивостока: Jeland с завода в Шушарах готов к продажам

Кроссоверы Jeland, выпускаемые на заводе в Шушарах (бывшем заводе GM), поступят в продажу летом 2026 года, сообщает пресс-служба холдинга «АГР» передает "ДП".
Сеть дилеров охватит свыше 175 центров в 95 российских городах — от Калининграда до Владивостока.
В неё войдут крупные дилерские компании с хорошо развитой инфраструктурой. В холдинге отметили, что партнерская сеть будет строиться с упором на общие стандарты качества.
Jeland — новый российский бренд, запущенный в партнерстве холдинга «АГР» и компании Defetoo.