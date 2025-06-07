От крепостной Ольги до Натальи Гончаровой: какие тайны окружали личную жизнь Александра Пушкина

Семья поэта — это не только счастливая супружеская жизнь с Натальей Гончаровой и их детьми, но и многочисленные тайны, которые до сих пор будоражат умы историков.

Александр Пушкин — великий поэт, чье имя знают во всем мире, его жизнь была наполнена не только творчеством, он вел весьма активную личную жизнь.

Несмотря на то, что поэт был семейным человеком, до женитьбы он был весьма влюбчив, поэтому ходят слухи о том, что у него есть и внебрачные дети. Рассказываем о тайнах, которые окружали личную жизнь писателя.

Законные дети Пушкина и его семья с Натальей Гончаровой

Пушкин встретил свою будущую жену Наталью Николаевну Гончарову, когда ей было всего шестнадцать. Это произошло зимой 1828 года на балу в Москве. Поэт сразу влюбился и уже весной просил руки девушки, но получил отказ — мать Натальи считала, что ей рано выходить замуж, да и семья Гончаровых была в трудном финансовом положении, не могла дать приданого.

Только через год, в 1831-м, состоялась помолвка, а в феврале того же года они обвенчались в церкви Вознесения Господня. Несмотря на то, что во время церемонии Пушкин уронил кольцо и погасла свеча, первые годы брака были счастливыми.

Наталья стала для поэта настоящей опорой и нежной матерью для их детей. За шесть лет у них родилось четверо детей: Мария, Александр, Григорий и Наталья.

Дети Пушкина

Мария стала фрейлиной при дворе, блистала на балах, но замуж вышла поздно — в 28 лет за генерала-майора Леонида Гартунга. Ее жизнь была непростой: муж был обвинен в воровстве и покончил с собой. Мария посвятила себя племянникам и сохранению памяти о поэте, умерла в 1919 году в нищете.

Старший сын Александр выбрал военную карьеру, дослужился до генерала от кавалерии, имел множество наград и был дважды женат. Умер в 1914 году под Москвой.

Григорий после окончания Пажеского корпуса служил полковником, жил в Михайловском, женился в 49 лет и много сделал для музея отца, сохранив обстановку кабинета и переписку. Умер в 1905 году.

Младшая дочь Наталья, прозванная в семье «Таша», отца почти не знала. В 17 лет она неудачно вышла замуж, а потом уехала в Европу, где связала свою жизнь с принцем Нассау и стала графиней Меренберг. Умерла в Германии в 1913 году.

Внебрачные дети и тайны личной жизни Пушкина