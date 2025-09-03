Жаркое лето 2025: что означает уменьшение самого большого айсберга планеты

За лето 2025 года один из крупнейших айсбергов на планете — А23а — сильно потерял в размерах.
Ученые из Арктического и антарктического научно-исследовательского института сообщают, что за три месяца айсберг сократился почти на треть.
В начале июня он занимал площадь примерно как Москва. Сейчас айсберг уменьшился до 1750 квадратных километров. Для сравнения, это примерный размер Санкт-Петербурга, пишет ДП.
Почему так?
За последнее время с айсберга откололись три крупных куска льда. Это естественный процесс, но для ученых он интересен, так как помогает понять, как изменяется ледяной покров в Антарктике.