Жаркое лето 2025: что означает уменьшение самого большого айсберга планеты
Жаркое лето 2025: что означает уменьшение самого большого айсберга планеты

Опубликовано: 3 сентября 2025 00:01
Айсберг
Global Look Press / Terry Martin / Russian Look

Айсберг даже обогнул остров Южная Георгия — это редкое и довольно впечатляющее явление.

За лето 2025 года один из крупнейших айсбергов на планете — А23а — сильно потерял в размерах.

Ученые из Арктического и антарктического научно-исследовательского института сообщают, что за три месяца айсберг сократился почти на треть.

В начале июня он занимал площадь примерно как Москва. Сейчас айсберг уменьшился до 1750 квадратных километров. Для сравнения, это примерный размер Санкт-Петербурга, пишет ДП.

Почему так?

За последнее время с айсберга откололись три крупных куска льда. Это естественный процесс, но для ученых он интересен, так как помогает понять, как изменяется ледяной покров в Антарктике.

Юлия Аликова
Общество
