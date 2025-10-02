Городовой / Общество / Импульсивные кражи: почему именно эти товары воруют в «Пятерочке» чаще всего
Импульсивные кражи: почему именно эти товары воруют в «Пятерочке» чаще всего

Опубликовано: 2 октября 2025 13:00
кражи в Пятерочке
Импульсивные кражи: почему именно эти товары воруют в «Пятерочке» чаще всего
globallookpress/Belkin Alexey

Топ самых похищаемых продуктов.

Известная сеть магазинов «Пятерочка» ежедневно сталкивается с проблемой краж. Тайком выносимые с полок товары — не только дешевые, но и продукты с высокой маржинальностью — становятся головной болью для ритейлеров.

В списке частых «гостей» у воров — неожиданные позиции.

Сливочное масло: «неожиданный лидер» краж

Первое место в списке занимают не алкоголь или деликатесы, а обычное сливочное масло.

«Казалось бы, почему воры обращают внимание на такой обычный продукт?» — задается вопросом покупатель.

Ответ прост: «высокая стоимость при небольшом размере».

Как пишут "Главные новости", упаковку легко спрятать, а продать можно почти без потери стоимости.

Деликатесы и кофе: высокая маржинальность как приманка

Деликатесная колбаса — еще один популярный товар, особенно дорогие сорта, такие как сырокопченая салями.

Они имеют длительный срок хранения и высокую стоимость. Аналогично, дорогой кофе в зернах и капсулах пользуется спросом из-за своей высокой цены, оправдывающей риск.

Шоколад и энергетики: импульсивные кражи и «бонусный» спрос

Шоколад, особенно в дорогом сегменте, часто воруют «импульсивно», «под настроение».

Энергетические напитки, «пользующиеся спросом у молодежи», также попадают в список благодаря «высокой стоимости относительно размера и легкости, с которой они помещаются в карман».

Борьба с кражами: технологии против хитрости

«Пятерочка» активно внедряет меры безопасности: установка камер с распознаванием лиц, антикражные датчики на дорогих товарах, а также размещение популярных у воров товаров в зоне видимости кассиров.

Однако, как пишет ngs, «полностью искоренить проблему пока не удается», что говорит о постоянной «гонке вооружений» между ритейлерами и недобросовестными покупателями.

Категория товара Причины популярности у воров Особенности кражи и меры борьбы
Сливочное масло Высокая стоимость при небольшом размере Легко спрятать, продается почти без потери стоимости
Деликатесы (например, колбаса) Высокая маржинальность и длительный срок хранения Особо востребованы дорогие сорта, как сырокопченая салями
Кофе (зерна, капсулы) Дороговизна и оправданный риск Высокая цена привлекательна для воров
Шоколад (дорогой сегмент) Импульсивная кража, «под настроение» Часто воруют без предварительного планирования
Энергетики Высокая стоимость при небольшом размере, популярность у молодежи Легко спрятать, пользуются спросом у молодых покупателей
Меры безопасности Камеры с распознаванием лиц, антикражные датчики, размещение под наблюдением кассиров Полностью устранить кражи пока не удается, идет постоянная борьба
Автор:
Ксения Пронина
Общество
