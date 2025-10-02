Импульсивные кражи: почему именно эти товары воруют в «Пятерочке» чаще всего

Известная сеть магазинов «Пятерочка» ежедневно сталкивается с проблемой краж. Тайком выносимые с полок товары — не только дешевые, но и продукты с высокой маржинальностью — становятся головной болью для ритейлеров.
В списке частых «гостей» у воров — неожиданные позиции.
Сливочное масло: «неожиданный лидер» краж
Первое место в списке занимают не алкоголь или деликатесы, а обычное сливочное масло.
«Казалось бы, почему воры обращают внимание на такой обычный продукт?» — задается вопросом покупатель.
Ответ прост: «высокая стоимость при небольшом размере».
Как пишут "Главные новости", упаковку легко спрятать, а продать можно почти без потери стоимости.
Деликатесы и кофе: высокая маржинальность как приманка
Деликатесная колбаса — еще один популярный товар, особенно дорогие сорта, такие как сырокопченая салями.
Они имеют длительный срок хранения и высокую стоимость. Аналогично, дорогой кофе в зернах и капсулах пользуется спросом из-за своей высокой цены, оправдывающей риск.
Шоколад и энергетики: импульсивные кражи и «бонусный» спрос
Шоколад, особенно в дорогом сегменте, часто воруют «импульсивно», «под настроение».
Энергетические напитки, «пользующиеся спросом у молодежи», также попадают в список благодаря «высокой стоимости относительно размера и легкости, с которой они помещаются в карман».
Борьба с кражами: технологии против хитрости
«Пятерочка» активно внедряет меры безопасности: установка камер с распознаванием лиц, антикражные датчики на дорогих товарах, а также размещение популярных у воров товаров в зоне видимости кассиров.
Однако, как пишет ngs, «полностью искоренить проблему пока не удается», что говорит о постоянной «гонке вооружений» между ритейлерами и недобросовестными покупателями.
|Категория товара
|Причины популярности у воров
|Особенности кражи и меры борьбы
|Сливочное масло
|Высокая стоимость при небольшом размере
|Легко спрятать, продается почти без потери стоимости
|Деликатесы (например, колбаса)
|Высокая маржинальность и длительный срок хранения
|Особо востребованы дорогие сорта, как сырокопченая салями
|Кофе (зерна, капсулы)
|Дороговизна и оправданный риск
|Высокая цена привлекательна для воров
|Шоколад (дорогой сегмент)
|Импульсивная кража, «под настроение»
|Часто воруют без предварительного планирования
|Энергетики
|Высокая стоимость при небольшом размере, популярность у молодежи
|Легко спрятать, пользуются спросом у молодых покупателей
|Меры безопасности
|Камеры с распознаванием лиц, антикражные датчики, размещение под наблюдением кассиров
|Полностью устранить кражи пока не удается, идет постоянная борьба