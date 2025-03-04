От первой гимназии до создания полиции: чем еще запомнилось 4 марта в истории Петербурга

Эти события повлияли на всю Россию.

4 марта — дата, которая подарила России сразу несколько значимых событий. И каждое из этих событий сыграло важную роль в формировании системы образования, правопорядка и культуры в стране. Давайте вспомним, как это было и почему 4 марта стало особенным днем в российской истории.

1726 год: открытие первой гимназии в России

4 марта 1726 года при Академии наук открылась первая в России гимназия. Изначально это учебное заведение состояло из двух отделений: немецкой подготовительной школы с тремя классами и латинской школы с двумя. Ученики осваивали не только основы наук, но и греческий язык, логику, правила ораторского искусства и произведения римских поэтов.

Однако в 1805 году гимназия была закрыта из-за нехватки учителей и учащихся, а также отсутствия устава. В отличие от неё, Петришуле — первая школа, открывшаяся ранее в Санкт-Петербурге, благополучно существует и по сей день.

1733 год: учреждение полиции в Российской империи

4 марта 1733 года императрица Анна Иоанновна подписала указ об учреждении полиции в крупнейших городах Российской империи. Этот документ одобрял доклад Главной полицмейстерской канцелярии и регламентировал деятельность новых полицейских органов.

В губернских городах были назначены полицейские конторы, а руководил ими генерал-полицмейстер В.Ф. Салтыков. В указе подробно описывались обязанности полиции и структура: в полицмейстеры назначались капитаны из местных гарнизонов, а для караулов и охраны — унтер-офицеры и рядовые. Этот шаг стал важной вехой в развитии правоохранительной системы страны.

1913 год: открытие «Дома просветительских учреждений»

4 марта 1913 года на Обводном канале, 181 в Санкт-Петербурге был открыт «Дом просветительских учреждений в память 19 февраля 1861 года» — даты отмены крепостного права в России. Это уникальное заведение включало театр, музей, учебные классы, гостиницу, спортзалы, столовую и даже душевые.

В советское время здесь находился Дом культуры имени А.Д. Цурюпы, а в наши дни здание превратилось в торгово-развлекательный комплекс. Несмотря на изменения, его стены до сих пор хранят память о тех временах, когда просвещение считалось одним из главных приоритетов для развития общества.

Эти три события, произошедшие в разные годы 4 марта, оставили заметный след в истории России и продолжают напоминать о значимости образования, порядка и культуры, сообщает panevin.ru.

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