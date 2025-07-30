От Петришуле до школы президента: где учились выдающиеся люди Санкт-Петербурга

В Северной столице есть школа, которой более трехсот лет.

Санкт-Петербург — город с богатым образовательным наследием, и это вовсе не только про университеты. Здесь много школ с историей, традициями и учениками, которые стали известны во всем мире.

Расскажем про самые интересные и необычные из них.

Петришуле — старейшая школа и немецкий язык с акцентом на качество

Начнем с самой старой школы Петербурга — Петришуле, или школа № 222. Основана она более 300 лет назад при лютеранской церкви, изначально для детей иностранцев.

Сегодня Петришуле — это гимназия с углубленным изучением немецкого языка. Она славится не только возрастом, но и серьезной образовательной программой.

В разные годы школу отмечали множеством наград за качество обучения и инновации.

В частности, гимназия неоднократно входила в число ста лучших школ России.

Вторая Санкт-Петербургская гимназия — традиции с начала XIX века

Еще одна школа с внушительной историей — Вторая гимназия.

Она была основана по указу Александра I в начале XIX века и до сих пор занимает здание, являющееся памятником архитектуры, сообщает сайт учреждения.

Здесь учились такие известные личности, как государственный деятель, дипломат Александр Михайлович Горчаков и ученый Миклухо-Маклай.

Гимназия сочетает фундаментальное образование с творческой и научной деятельностью, что дает возможность раскрыть таланты каждого ученика.

Физико-математические лицеи № 239 и 30 — передовая школа точных наук

Петербург очень гордится своими физико-математическими лицеями. Лицей № 239 получил статус президентского в 1990 году и регулярно признается одной из лучших школ в России.

Среди выпускников — известный математик Григорий Перельман. Лицей выдает высокий процент выпускников с отличными результатами ЕГЭ, особенно по физике и математике.

Лицей № 30 выделяется строгим отбором: сюда ученики принимаются только начиная с пятых классов. С восьмого класса особое внимание уделяется техническим наукам.

Плюс у лицея активная внеурочная жизнь — есть и клубы, и факультативы, в том числе дебатный клуб. Этот лицей тоже стабильно входит в топ рейтингов лучших школ Петербурга по результатам экзаменов.

Лицей № 281 — школа президента

Про эту школу знают, прежде всего, потому что в ней учился Владимир Путин. Лицей № 281 специализируется на естественно-научных предметах.

Это классический пример лицея с углубленным изучением наук и подготовкой к вузам технической и биологической направленности.

Санкт-Петербург — это город не только красивых улиц и музеев, но и настоящих школ-лидеров, которые готовят поколение за поколением выдающихся людей.