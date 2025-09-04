«Съезжий дом» и «паинька»: тайный код Петербурга, который не каждый расшифрует

Интересно, как многие слова, привычные петербуржцам XIX — начала XX века, сегодня стали либо совершенно неизвестны, либо перестали ассоциироваться с городом.

Как пишет 78.ru, 4 сентября исполняется полвека интеллектуальному шоу «Что? Где? Когда?», которое покорило миллионы. Между тем, особыми талантами в игре всегда отличались знатоки из Северной столицы.

По случаю юбилея доктор филологических наук Валерий Ефремов рассказал о словах из Петербурга — городе с богатым языковым кладезем, где каждый знаток чувствует себя увереннее.

В Петербурге есть свои регионализмы — «поребрик», «парадная», «пышка» — и своеобразные шутки, например, «в переулок Ильича не ходи без кирпича».

Историзмы — язык ушедшей эпохи

Сейчас каждый уважающий себя знаток известной интеллектуальной игры, знает петербургские историцизмы. Но в свое время они могли поставить в тупик самых умных участников. Просто они ушли давно в прошлое и могут запутать современного человека

Одно из старинных понятий — «съезжий дом» — уникальное административное здание XIX века, объединявшее функции полиции и пожарных. Там же жил пристав, была родильная бабка и даже лазарет.

Такие дома и сейчас можно найти по адресу Садовая, пятьдесят восемь или Большой проспект В.О., семьдесят три.

Слова-«пришельцы»: «мыза» и «паинька»

«Мыза» — загородная усадьба с хозяйством, слово, пришедшее из эстонского. Дача с домом, амбарами, садом и прудами — именно так жили петербуржцы XVIII–XIX веков.

Саарская мыза, более известная как Царское Село, — один из символов этой традиции.

«Паинька» — слово родом из финского, значит «миленький», «хороший». В XIX веке так называли послушных детей — «пай-мальчик», «пай-девочка».

Как пишет "Лахта Центр", сейчас это слово известно повсеместно, но его петербургские корни остаются особым языковым оттенком.

Петербургский словарь — это как тайный код «Что? Где? Когда?», где исторические слова и шутки делают игру еще загадочнее и привлекательнее. Именно богатство языка и лексики превращает знатоков из игроков в настоящих исследователей культуры.