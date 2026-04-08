От ветреных +4°C к весеннему +12°C: когда Петербург наконец потеплеет
От ветреных +4°C к весеннему +12°C: когда Петербург наконец потеплеет

Опубликовано: 8 апреля 2026 15:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
В Петербурге похолодало из-за скандинавского антициклона. 

Сегодня в Петербурге фиксируется высокое атмосферное давление, которое продолжит нарастать. Осадки прекратились, а завтра, 9 апреля, ветер стихнет. Об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

Он отметил, что сегодняшний день — самый холодный в текущем периоде: в Санкт-Петербурге ожидается +4 °C при сильном ветре. Завтра температура днем поднимется до +5 °C, но ночью сохранится ниже нуля.

Температура в регионе будет постепенно повышаться благодаря прогреву антициклона. В выходные в Петербурге потеплеет до +10…+12 °C, а в начале следующей недели рост продолжится.

Автор:
Юлия Аликова
