От ветреных +4°C к весеннему +12°C: когда Петербург наконец потеплеет

Сегодня в Петербурге фиксируется высокое атмосферное давление, которое продолжит нарастать. Осадки прекратились, а завтра, 9 апреля, ветер стихнет. Об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов.
Он отметил, что сегодняшний день — самый холодный в текущем периоде: в Санкт-Петербурге ожидается +4 °C при сильном ветре. Завтра температура днем поднимется до +5 °C, но ночью сохранится ниже нуля.
Температура в регионе будет постепенно повышаться благодаря прогреву антициклона. В выходные в Петербурге потеплеет до +10…+12 °C, а в начале следующей недели рост продолжится.