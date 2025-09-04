Контроль курьеров на самокатах: в Петербурге появится цифровая система слежения за курьерами

В Петербурге планируют создать новую систему, которая будет следить за курьерами и операторами электросамокатов, пишет КП.
Почему нужна такая система?
Благодаря курьерам на самокатах доставка стала быстрее и удобнее. Но с ростом их числа увеличивается количество ДТП с участием самокатов.
Цифровой сервис будет фиксировать действия курьеров и операторов самокатов. Это позволит следить за соблюдением ими правил и оперативно реагировать на нарушения.
В Петербурге введены ограничения скорости для самокатов, а для курьеров и вовсе вступили новые правила: это внешний вид и зоны, где им нельзя ездить.