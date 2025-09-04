Городовой / Общество / Контроль курьеров на самокатах: в Петербурге появится цифровая система слежения за курьерами
Контроль курьеров на самокатах: в Петербурге появится цифровая система слежения за курьерами

Опубликовано: 4 сентября 2025 18:01
Курьер
globallookpress/ Belkin Alexey; NEWS.ru

В Санкт-Петербурге серьёзно подошли к регулированию работы курьеров на самокатах.

В Петербурге планируют создать новую систему, которая будет следить за курьерами и операторами электросамокатов, пишет КП.

Почему нужна такая система?

Благодаря курьерам на самокатах доставка стала быстрее и удобнее. Но с ростом их числа увеличивается количество ДТП с участием самокатов.

Цифровой сервис будет фиксировать действия курьеров и операторов самокатов. Это позволит следить за соблюдением ими правил и оперативно реагировать на нарушения.

В Петербурге введены ограничения скорости для самокатов, а для курьеров и вовсе вступили новые правила: это внешний вид и зоны, где им нельзя ездить.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
