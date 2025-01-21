Исторические события Петербурга 21 января

21 января — дата, связанная с выдающимися событиями в истории Санкт-Петербурга и России. Этот день подарил городу литературные и музыкальные премьеры, а также встречи творческой элиты.

1870 год: журнал «Русская старина»

В этот день вышел первый номер журнала «Русская старина», основанного писателем и историком Михаилом Семевским. Издание стало популярным благодаря архивным материалам, собранным Семевским за жизнь. Журнал публиковал мемуары известных исторических личностей и открыл многим читателям любовь к русской истории. Несмотря на закрытие в 1918 году, журнал возобновил работу в 2010-м, что подчёркивает его значение даже спустя века.

1880 год: премьера оперы «Майская ночь»

В Мариинском театре состоялась премьера оперы Николая Римского-Корсакова «Майская ночь», основанной на произведении Гоголя. Для создания народного колорита композитор изучал русские и украинские сказки, песни и традиции. Хотя опера не стала успешной сразу, спустя 15 лет она вновь вернулась на сцену, заняв своё место в истории музыкального искусства.

1882 год: роскошный обед в «Борели»

В ресторане «Борели» на Большой Морской улице Петербургское общество архитекторов организовало обед для сбора средств на помощь вдовам и сиротам архитекторов. Этот ресторан был местом встреч интеллигенции и творческой элиты, включая Достоевского и Чехова. История ресторана завершилась после его продажи из-за финансовых трудностей, но память о нём жива как о центре культурной жизни Петербурга.

1944 год: освобождена Мга

Двенадцатью артиллерийскими залпами из 124 орудий столица нашей Родины — Москва салютовала нашим войскам, освободившим Мгу от немцев. В годы войны Мга была полностью разрушена, частично уцелели здания железнодорожной поликлиники, железнодорожной школы и церкви.



При освобождении поселка отличились и получили наименование «Мгинские»:

18, 124, 268 — стрелковые дивизии

71, 223, 267 — гвардейско-пушечные артиллерийские полки

18, 193, 500, 504 — армейско-минометные полки

33 — отдельный танковый полк

53, 112 — инженерные батальоны

12 — бомбордировочно-авиационная дивизия

882 — истребительно-противотанковый полк

21 января — день, наполненный культурными событиями, но первым победными шагами на пути к освобождению Ленинграда, напоминающими о богатом наследии Петербурга.

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