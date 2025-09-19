Городовой / Город / От заводов до топонимов: как появился Стеклянный городок в Петербурге
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт

От заводов до топонимов: как появился Стеклянный городок в Петербурге

Опубликовано: 19 сентября 2025 16:14
Стеклянный городок в Петербурге
От заводов до топонимов: как появился Стеклянный городок в Петербурге
Городовой ру

Район города, где названия улиц помнят стекольное прошлое.

История Петербурга читается не только в проспектах и дворцах, но и в небольших промышленных районах. Один из таких — Стеклянный городок. Сегодня это спокойный квартал рядом с Обводным каналом, а когда-то здесь производили стекло и зеркала для всей страны.

Заводы Потёмкина и Императорский фарфоровый

В конце XVIII века Екатерина II пожаловала земли у Глухого озера князю Григорию Потёмкину. Здесь он разместил стекольный и зеркальный заводы, позже вошедшие в состав Императорского фарфорового завода.

В XIX веке производство расширялось: открылись мастерские, где изготавливали зеркала, посуду и художественное стекло.

После революции фабрики национализировали. На их основе появились Ленинградская зеркальная фабрика и Ленинградский завод художественного стекла.

Улицы, которые рассказывают сами за себя

В топонимике района легко угадывается прошлое. Здесь можно найти Стеклянную улицу, Хрустальную, Глазурную, Фаянсовую, Зеркальный переулок. Вдоль них когда-то тянулись корпуса заводов и склады.

Есть и более редкое название — улица профессора Качалова, в честь учёного, который стоял у истоков производства оптического стекла в России.

От храмов до цехов

К промышленным корпусам примыкала церковь иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость". В 1930-е её снесли, но в 2021 году храм был восстановлен и снова стал центром района.

Сегодня Стеклянный городок — это скорее жилой квартал, чем промышленный центр. Но по названиям улиц и сохранившимся зданиям легко представить, чем жила эта территория ещё сто лет назад.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».