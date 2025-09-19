От заводов до топонимов: как появился Стеклянный городок в Петербурге

История Петербурга читается не только в проспектах и дворцах, но и в небольших промышленных районах. Один из таких — Стеклянный городок. Сегодня это спокойный квартал рядом с Обводным каналом, а когда-то здесь производили стекло и зеркала для всей страны.
Заводы Потёмкина и Императорский фарфоровый
В конце XVIII века Екатерина II пожаловала земли у Глухого озера князю Григорию Потёмкину. Здесь он разместил стекольный и зеркальный заводы, позже вошедшие в состав Императорского фарфорового завода.
В XIX веке производство расширялось: открылись мастерские, где изготавливали зеркала, посуду и художественное стекло.
После революции фабрики национализировали. На их основе появились Ленинградская зеркальная фабрика и Ленинградский завод художественного стекла.
Улицы, которые рассказывают сами за себя
В топонимике района легко угадывается прошлое. Здесь можно найти Стеклянную улицу, Хрустальную, Глазурную, Фаянсовую, Зеркальный переулок. Вдоль них когда-то тянулись корпуса заводов и склады.
Есть и более редкое название — улица профессора Качалова, в честь учёного, который стоял у истоков производства оптического стекла в России.
От храмов до цехов
К промышленным корпусам примыкала церковь иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость". В 1930-е её снесли, но в 2021 году храм был восстановлен и снова стал центром района.
Сегодня Стеклянный городок — это скорее жилой квартал, чем промышленный центр. Но по названиям улиц и сохранившимся зданиям легко представить, чем жила эта территория ещё сто лет назад.