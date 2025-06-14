Отдых на пляже по-новому: куда поехать по России, если не на Черное море

Если вы задумались, куда поехать летом в России, чтобы отдохнуть у моря, и при этом ищете альтернативу Черному морю, то стоит сразу сказать — полноценной замены ему пока нет.
Но это не значит, что других вариантов нет вовсе. Разбираемся, какие еще морские курорты есть в России, чем они могут заинтересовать и почему Черное море так и остается фаворитом.
Почему Черное море — это все еще главный выбор
Черноморское побережье России славится своей протяженной береговой линией, разнообразием пляжей и развитой инфраструктурой. Здесь вы найдете и песчаные пляжи, и галечные, а также огромный выбор жилья — от больших отелей и санаториев до уютных частных пансионатов.
Это делает отдых комфортным и доступным для разных категорий туристов. Кроме того, климат здесь теплый, а вода прогревается хорошо, что особенно важно для тех, кто хочет купаться и загорать без ограничений.
Балтийское море — прохлада и природа для тех, кто не любит жару
Если жара Черного моря кажется слишком сильной, можно рассмотреть Балтийское море. Курорты Ленинградской области — Сестрорецк, Зеленогорск, Комарово и другие — предлагают свежий воздух, хвойные леса и красивые песчаные пляжи. Температура воздуха летом здесь обычно не поднимается выше +25 °C, а вода в море прохладная, что подходит тем, кто плохо переносит жару.
Балтика — это не только пляжи, но и возможность совместить отдых с экскурсиями. Например, можно посетить военную крепость на Ореховом острове или усадьбу Строгановых. Для любителей культурного отдыха подойдут курорты Калининградской области — Зеленоградск, Светлогорск и Янтарный.
Каспийское море — теплое, но менее раскрученное направление
Каспийское море летом прогревается до +25 °C и даже выше, а температура воздуха может достигать +30–40 °C. Это делает его привлекательным для любителей жаркого климата.
Курорты Каспия предлагают более бюджетный отдых, так как конкуренция за туристов здесь выше, чем на Черном море. Пляжный сезон длится с июня по сентябрь, а в некоторых местах можно купаться даже в октябре.
Однако инфраструктура здесь пока уступает Черноморскому побережью, и туристов меньше. Это может быть плюсом для тех, кто хочет уединения и спокойствия, но минусом для тех, кто привык к большому выбору развлечений и удобств.
Азовское море — теплая вода и семейный отдых
Азовское море — одно из самых теплых в России, с мелководьем и пологим входом в воду, что идеально для отдыха с детьми.
Здесь меньше туристов, чем на Черном море, а природа и степной климат создают атмосферу уединенности и покоя. Летом вода быстро прогревается и остается теплой весь сезон, сообщают Кубанские новости.
Однако стоит учитывать, что в августе и сентябре в воде могут появляться медузы, а в конце лета начинается цветение воды, что снижает комфорт купания.
Итог: что выбрать?
|Море
|Температура воды летом
|Особенности
|Для кого подходит
|Черное море
|+24…+28 °C
|Развитая инфраструктура, разнообразие пляжей, много развлечений
|Любители классического пляжного отдыха
|Балтийское море
|+16…+25 °C
|Прохладная вода, красивая природа, культурные достопримечательности
|Те, кто не любит жару и хочет совместить отдых с экскурсиями
|Каспийское море
|+23…+25 °C
|Теплый климат, бюджетный отдых, мало туристов
|Любители жаркого климата и уединения
|Азовское море
|+24…+26 °C
|Мелководье, теплая вода, семейный отдых
|Семьи с детьми, любители спокойного отдыха
Таким образом, если хочется по-настоящему теплого моря и развитой инфраструктуры — Черное море остается лучшим вариантом.
Если же хочется чего-то более спокойного, с другой природой и климатом, то стоит обратить внимание на Балтику, Каспий или Азов.
Главное — заранее планировать поездку и бронировать жилье, особенно если хотите поехать летом, когда спрос на курорты традиционно высок.