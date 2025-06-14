Отдых на пляже по-новому: куда поехать по России, если не на Черное море

Черноморское побережье остается лидером среди всех направлений, но есть и другие места, которые могут стать альтернативой.

Если вы задумались, куда поехать летом в России, чтобы отдохнуть у моря, и при этом ищете альтернативу Черному морю, то стоит сразу сказать — полноценной замены ему пока нет.

Но это не значит, что других вариантов нет вовсе. Разбираемся, какие еще морские курорты есть в России, чем они могут заинтересовать и почему Черное море так и остается фаворитом.

Почему Черное море — это все еще главный выбор

Черноморское побережье России славится своей протяженной береговой линией, разнообразием пляжей и развитой инфраструктурой. Здесь вы найдете и песчаные пляжи, и галечные, а также огромный выбор жилья — от больших отелей и санаториев до уютных частных пансионатов.

Это делает отдых комфортным и доступным для разных категорий туристов. Кроме того, климат здесь теплый, а вода прогревается хорошо, что особенно важно для тех, кто хочет купаться и загорать без ограничений.

Балтийское море — прохлада и природа для тех, кто не любит жару

Если жара Черного моря кажется слишком сильной, можно рассмотреть Балтийское море. Курорты Ленинградской области — Сестрорецк, Зеленогорск, Комарово и другие — предлагают свежий воздух, хвойные леса и красивые песчаные пляжи. Температура воздуха летом здесь обычно не поднимается выше +25 °C, а вода в море прохладная, что подходит тем, кто плохо переносит жару.

Балтика — это не только пляжи, но и возможность совместить отдых с экскурсиями. Например, можно посетить военную крепость на Ореховом острове или усадьбу Строгановых. Для любителей культурного отдыха подойдут курорты Калининградской области — Зеленоградск, Светлогорск и Янтарный.

Каспийское море — теплое, но менее раскрученное направление

Каспийское море летом прогревается до +25 °C и даже выше, а температура воздуха может достигать +30–40 °C. Это делает его привлекательным для любителей жаркого климата.

Курорты Каспия предлагают более бюджетный отдых, так как конкуренция за туристов здесь выше, чем на Черном море. Пляжный сезон длится с июня по сентябрь, а в некоторых местах можно купаться даже в октябре.

Однако инфраструктура здесь пока уступает Черноморскому побережью, и туристов меньше. Это может быть плюсом для тех, кто хочет уединения и спокойствия, но минусом для тех, кто привык к большому выбору развлечений и удобств.

Азовское море — теплая вода и семейный отдых

Азовское море — одно из самых теплых в России, с мелководьем и пологим входом в воду, что идеально для отдыха с детьми.

Здесь меньше туристов, чем на Черном море, а природа и степной климат создают атмосферу уединенности и покоя. Летом вода быстро прогревается и остается теплой весь сезон, сообщают Кубанские новости.

Однако стоит учитывать, что в августе и сентябре в воде могут появляться медузы, а в конце лета начинается цветение воды, что снижает комфорт купания.

Итог: что выбрать?

Море Температура воды летом Особенности Для кого подходит Черное море +24…+28 °C Развитая инфраструктура, разнообразие пляжей, много развлечений Любители классического пляжного отдыха Балтийское море +16…+25 °C Прохладная вода, красивая природа, культурные достопримечательности Те, кто не любит жару и хочет совместить отдых с экскурсиями Каспийское море +23…+25 °C Теплый климат, бюджетный отдых, мало туристов Любители жаркого климата и уединения Азовское море +24…+26 °C Мелководье, теплая вода, семейный отдых Семьи с детьми, любители спокойного отдыха

Таким образом, если хочется по-настоящему теплого моря и развитой инфраструктуры — Черное море остается лучшим вариантом.

Если же хочется чего-то более спокойного, с другой природой и климатом, то стоит обратить внимание на Балтику, Каспий или Азов.

Главное — заранее планировать поездку и бронировать жилье, особенно если хотите поехать летом, когда спрос на курорты традиционно высок.