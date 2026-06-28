Отрезан от мира: самый труднодоступный город России – как туда добраться

История самого изолированного города России

Есть в России места, где время течет иначе, а связь с большой землей держится на тоненькой ниточке. Кедровый — как раз такой город: затерянный в сибирской тайге, он остается одним из самых изолированных и малочисленных населенных пунктов страны.

Чем примечателен Кедровый

Вот ключевые факты, которые сразу рисуют портрет города:

возраст и статус: основан в 1982 году как поселок нефтяников, уже в 1987 году получил статус города — это один из самых молодых городов России;

численность: по данным 2021 года, здесь живет всего 1816 человек — почти все друг друга знают;

планировка: компактная застройка из пятиэтажек, несколько улиц, простая и понятная структура;

роль: остается важным опорным пунктом для освоения сибирских ресурсов, несмотря на скромные размеры.

Как попасть в Кедровый и чего ожидать

Добраться сюда — отдельная история. Регулярного авиасообщения нет с 2006 года: после пожара в аэропорту город остался без этого канала связи. Летом путь лежит через бездорожье: едут на внедорожниках либо летят вертолетом. Зимой выручает временная зимняя дорога. Продукты и грузы доставляют грузовиками, и любая непогода может задержать поставки.

Инфраструктура рассчитана на базовые потребности: в городе работают восемь продуктовых магазинов, кафе, медцентр, гостиница и одна АЗС. Для местных это норма, а приезжему сразу становится понятно, насколько жизнь здесь зависит от погоды и логистики.

Вывод

Кедровый — пример того, как небольшой населённый пункт сохраняет значение вдали от крупных трасс и аэропортов. Его изолированность — не признак упадка, а особенность, связанная с ролью в освоении Сибири.

Компактность и сплоченность местных жителей делают город по‑своему уютным, хоть и непростым для посещения.

Из личного опыта

Когда я впервые услышала про Кедровый, он представлялся мне почти заброшенным поселком. Но оказалось, что это живой, рабочий город, где люди привыкли рассчитывать на себя и держаться вместе.

Особенно впечатлило, как здесь ценят любую связь с внешним миром: даже обычная доставка продуктов — это событие. Теперь понимаю, что такие места учат ценить простые вещи и по‑другому смотреть на понятие «доступность».

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