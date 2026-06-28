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Не только чай и кофе: какие напитки нужно обязательно попробовать в Турции - национальная гордость

Опубликовано: 28 июня 2026 08:15
 Проверено редакцией
Не только чай и кофе: какие напитки нужно обязательно попробовать в Турции - национальная гордость
Не только чай и кофе: какие напитки нужно обязательно попробовать в Турции - национальная гордость
Legion-Media
Напитки, которые пользуются популярностью в Турции

Во время отдыха в Турции необходимо попробовать не только местные блюда, но и напитки. Страна очень гордится своими национальными напитками, поэтому везде они делаются качественно. На что стоит обратить внимание?

Турецкий кофе и чай

Legion-Media
Legion-Media

Кофе готовят в турке на раскаленном песке, после чего наливают его в чашку. Местный напиток всегда подают с холодной водой. Турки делают глоток кофе, после чего запивают его водой. Чай принято заваривать на пару, что делает вкус более насыщенным и ароматным.

Салеп

Legion-Media
Legion-Media

“Экзотический напиток делают из толченого корня орхидеи, который не очень легко добывать. Приготовленный из натурального сырья «салеп» весьма дорог, в основном встречаются его заменители. Употребляют горячим, чаще всего в зимний период, посыпая сверху молотой корицей”, - сообщает портал “Тонкости туризма”.

Карлама

Напиток можно встретить на улицах городов только летом. Карлама представляет собой сироп с перемолотым льдом. Очень освежает в жару.

Айран

Legion-Media
Legion-Media

Турецкий айран отличается от обычного, так как он имеет более солоноватый вкус и жидкую консистенцию. В местных кафе напиток изготавливают при клиенте, из-за чего он является особенно свежим и вкусным.

Шалгам-сую

Так называют сок из красной репы. Вкус весьма необычный, но хотя бы один раз напиток попробовать стоит. Шалгам-сую имеет разную крепость.

Опыт автора

“Когда прилетаю в Турцию, то первым делом заказываю чай и кофе. Даже в жару. Советую также попробовать салеп. Напиток имеет необычный вкус, но я уверена, что он вам понравится”, - рассказала Полина Аксенова.

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Автор:
Полина Аксенова
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