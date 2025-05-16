От Balenciaga до «кустарного цеха»: почему петербуржцы носят пакеты вместо брюк и кто их вдохновил

Петербургские зумеры подхватили безумный тренд: вместо обычных брюк — самодельные «шмотки» из пакетов Wildberries и Ozon. Выглядит сюрреалистично, но факт.

В Сети завирусились фотографии, на которых молодежь ходит по улицам города, щеголяя в самодельных нарядах, сделанных из обычных пакетов. Что это — проявление кризиса, вызов обществу или новый виток моды?

Пакетная мода: это продают или делают сами?

«Вопрос на миллион: это уже продают как готовый продукт или только «кустарный цех» в тиктоке?», — вопрошают подписчики.

Пока что ответ остается открытым, но очевидно, что «пакетная мода» набирает популярность. В социальных сетях появляются все новые и новые видео и фотографии с зумерами, одетыми в самодельные наряды из пакетов. Это — движение снизу, которое бросает вызов традиционной моде и привлекает внимание своей оригинальностью.

Ноги растут из высокой моды: Balenciaga и другие вдохновители

А если без шуток, то ноги растут из высокой моды. Мир высокой моды от всяких Balenciaga, Bottega Veneta, Undercover, Balmain, Marine Serre и прочих именитых брендов, всеми силами старается стать ближе к народу. То свитера рваные объявят модными, то джинсы с эффектом грязных и не отстирываемых пятен за бешеные деньги начнут продавать.

Модные дома стремятся создавать вещи, которые выглядят необычно и вызывают эмоции.

Пакеты на подиуме: от аксессуара до одежды

Добрались до самого святого — до пакетов. А это, судя по всему, их главный вдохновитель. В прошлом году, львиная доля показов не прошла без такого аксессуара.

Просто петербуржцы пошли дальше. Они нашли способ более функционально использовать пакеты. В результате мешки превратились в полноценную одежду.

Функциональность и климат Петербурга: гениальный ответ

В таком климате почему бы и нет, зато ноги будут в тепле и сухими. Для Петербурга, с его непредсказуемой погодой, «пакетные брюки» — это не только модный, но и практичный элемент гардероба. Они защищают от дождя и ветра, а также позволяют выразить свою индивидуальность.

Мода или протест?

«Пакетная мода» — это явление, которое вызывает разные мнения. Одни считают это проявлением кризиса и отчаяния, другие — новым видом искусства и протестом против потребительского общества.

Как бы то ни было, этот тренд привлекает внимание и заставляет задуматься о том, что такое мода и какую роль она играет в нашей жизни.