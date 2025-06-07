Пальма в начинке и химия в тесте: что скрывает состав свежей выпечки в «Магните»

На вид — румяные пончики, слоеные улитки и хрустящая чиабатта, а на деле — целые абзацы непонятных ингредиентов и длинные тени химии.

В «Магните» открыли отдел свежей выпечки с самообслуживанием, и на первый взгляд все выглядит аппетитно. Но стоит перевернуть ценник — и перед глазами разворачивается кулинарная трагикомедия.

Пончики с «настоящим вкусом детства» — на поверку оказались слеплены из теста с пальмовым маслом и начинкой, чья формула скорее напоминает список из лаборатории.

Круассаны со сгущёнкой — только в названии: внутри заменитель молочного жира и эмульгаторы. Некоторые ценники даже не вмещают весь состав — слишком уж он объёмный.

На фоне этого улитка со шпинатом и сулугуни выглядит как гастрономическое исключение — минимум добавок и настоящие продукты. А вот булочки «болоньезе» с картофелем предлагают «горчичный ароматизатор» и картофельные хлопья вместо картошки, отмечает автор теста.

Выпечка в «Магните» соблазняет ценой, но, как выяснилось, её реальный состав — то, о чём лучше не читать перед обедом.