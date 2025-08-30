«Памятник ипотеки должен выглядеть по-другому»: где найти необычный и современный арт-объект, который не приняли местные жители

«Памятник ипотеки должен выглядеть по-другому»: где найти необычный и современный арт-объект, который не приняли местные жители Городовой ру

Это отличный пример того, как городской арт может не только украшать пространство, но и задавать вопросы, вызывать эмоции.