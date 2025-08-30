«Памятник ипотеки должен выглядеть по-другому»: где найти необычный и современный арт-объект, который не приняли местные жители

В одном из дворов Приморского района Санкт-Петербурга есть необычный арт-объект — скульптура, изображающая семью, которая стоит на большом кирпиче.
Этот памятник установили еще в 2017 году и посвятили городской семье, но местные жители увидели в нем другое значение.
Почему памятник так назвали?
Местные жители быстро дали объекту смешное, но очень точное прозвище — «памятник ипотеке», пишет 5 канал.
Многие россияне действительно живут с ипотечными кредитами, и сейчас это единственная возможность для семей обзавестись собственным жильем.
Петербуржцы шутят, что на кирпичах уже не устоять, нужно железобетонное основание, иронизируя над сложностями с жильем и долгами.
Обсуждение скульптуры в интернете идет до сих пор. Одни пользователи смеются и шутят, другие критикуют внешний вид инсталляции, называя ее «странной».
«Хм... Если уж и ставить памятник, то более эпический и достойный города»;
«А я думала, что это памятник семье, новому кирпичику общества»;
«Памятник ипотеки должен выглядеть по-другому. Кирпич и торчащий из него кусок арматуры — веревка с петлей и внизу человечки, а рядом сотрудник банка с табуретом в руках», — иронизируют петербуржцы в соцсетях.
Почему это не просто памятник?
Эксперты обратили внимание, что формально скульптура городской семье считается не памятником, а элементом благоустройства территории.
Это значит, что она не носит официального мемориального статуса, а служит больше для украшения и создания уюта. А жители сами решили, что она означает.