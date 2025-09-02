Городовой / Общество / Уже далеко не те старенькие пансионаты: чем молодых россиян привлекают санатории
Уже далеко не те старенькие пансионаты: чем молодых россиян привлекают санатории

Опубликовано: 2 сентября 2025 19:29
Санаторий
globallookpress/ Nikolay Gyngazov

Многих не пугает и даже добавляет очарование и ностальгию современный отдых с отголосками советского прошлого.

Еще несколько лет назад выражение «отдых в санатории» ассоциировалось у многих россиян с пожилыми людьми — медленные прогулки, лечебные процедуры и диетическое питание.

Но сейчас ситуация меняется: поколение миллениалов все активнее приезжает в здравницы, чтобы отдохнуть, поправить здоровье и сбросить стресс.

Почему так происходит и что именно привлекает россиян в таком формате отдыха?

Санатории — не только для пенсионеров

Многие люди, которым более 30 лет, признаются, что раньше думали о санаториях как о месте для пожилых родственников или скучном «советском» отдыхе.

Но приехав однажды, серьезно меняют мнение. Они отмечают, что современные санатории уже далеко не те старенькие пансионаты со стандартным питанием.

Сейчас это часто стильные места с комфортными номерами, спа и бассейнами, спортзалом и свежим воздухом сосновых лесов или гор, пишет телеграм-канал Русский ритейл.

В чем плюсы?

Среди главных причин такой популярности — серьезный уход за здоровьем и возможность отдохнуть от городской суеты.

Россияне выбирают санатории, чтобы улучшить сон, за счет качественных процедур снять стресс и укрепить иммунитет.

Еще часто мотивом становятся похудение и очищение организма — при этом процедуры вроде грязелечения, массажа, электрофореза воспринимаются уже не как «пенсионерские».

Активный отдых и новые привычки

В санаториях помимо медицинских процедур предлагают и спортивные активности: скандинавскую ходьбу, волейбол, настольный теннис, велосипеды напрокат, йогу или пилатес.

Многие отмечают, что в такие поездки приезжают не просто полежать, а по-настоящему зарядиться энергией, выучить что-то новое на мастер-классах, завести полезные привычки.

Современность и советская ностальгия

Интересно, что в санаториях нередко сочетаются современные удобства — свежие корпуса, бассейны с морской водой, тренажерные залы — с атмосферой советского прошлого: старинными зданиями, парковыми аллеями.

И хотя в санаториях есть ограничения и иногда немного «советского духа» — например, очереди к врачам или строгое расписание процедур — это не портит общего впечатления.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
