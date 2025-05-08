Пенсионерам повысят специальные доплаты: кто получит больше и на сколько

Доплаты для летчиков и шахтеров, надбавки за возраст и работа — все, что нужно знать пенсионерам.

С 1 августа 2025 года будут скорректированы доплаты к пенсии для бывших летчиков и шахтеров. Перерасчет делают четыре раза в год, и предыдущий состоялся 1 мая.

Проводят перерасчет с учетом денег, перечисляемых за этих сотрудников работодателями. Это специальные доплаты, которые связаны с особыми тяжелыми и опасными условиями труда.

Размер выплат для каждого пенсионера зависит от среднего уровня заработной платы и продолжительности специального стажа.

Доплаты за возраст: кто получит больше?

Есть и доплаты за возраст, которые касаются пенсионеров по всей стране — вне зависимости от того, по какой специальности человек работал. Фиксированная выплата в составе страховой пенсии по старости увеличивается в два раза.

«Повышают пенсии со дня рождения. При этом выплата повышенной пенсии начинается со следующего месяца после юбилея. Прибавку сделают автоматически. Никаких заявлений для этого подавать не нужно», — рассказали в Социальном фонде России в беседе с Life.

В СФР уточнили, что надбавка устанавливается только получателям страховой пенсии по старости. Если человек получает страховую пенсию по инвалидности или по потере кормильца, то ему прибавку не сделают.

«Фиксированную выплату повышают либо после 80 лет, либо после того, как человек получил первую группу инвалидности. Прибавку делают только по одному из этих оснований. Кроме того, после 80 лет есть и другие надбавки. Например, с этого года каждому пенсионеру старше 80 лет делают доплату к пенсии за уход», — рассказала юрист Елена Кузнецова.

Повышение пенсий работающим пенсионерам

Она отметила также, что с 1 августа 2025 года повысят пенсии работающим пенсионерам. Прибавку сделают на основе пенсионных баллов, которые были зачислены за 2024 год. Размер прибавки у всех будет различаться и зависеть от зарплаты и, соответственно, отчислений работодателей за сотрудника в СФР.

Категория пенсионеров Вид повышения и условия Размер и особенности выплаты Дата вступления в силу Бывшие летчики и шахтеры Корректировка специальных доплат с учетом взносов работодателей; перерасчёт 4 раза в год Рост доплат зависит от среднего уровня зарплаты и стажа; пример: прибавка 500–600 руб. с 1 мая 2025 г. 1 августа 2025 (следующий перерасчет) Пенсионеры, достигшие 80 лет Удвоение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости; доплата за уход Увеличение фиксированной выплаты на 8728,73 руб.; доплата за уход 1314 руб.; суммарно +10 042,73 руб.; автоматический перерасчет С 1 июня, 1 июля, 1 августа 2025 (в зависимости от месяца рождения) Работающие пенсионеры Перерасчет пенсии с учетом пенсионных баллов, начисленных за 2024 год Максимальная прибавка до 437,07 руб.; перерасчет основан на страховых взносах работодателей; индексация с учетом инфляции 9,5% 1 августа 2025 Пенсионеры по инвалидности и по потере кормильца Повышение фиксированной выплаты по инвалидности или потере кормильца не предусмотрено Повышение фиксированной выплаты только для страховой пенсии по старости Не применяется Пенсионеры старше 80 лет Доплата к пенсии за уход 1314 рублей ежемесячно С 2025 года

Виды пенсий в России

Напомним, что в России есть три основных вида пенсии: страховые, социальные и государственные.

Кроме того, есть и накопительная часть пенсии — это выплаты, которые делаются за счет добровольных взносов человека, отчислений его работодателя, материнского капитала (если его направляли на формирование пенсии) и процентов от инвестирования.

Досрочные выплаты и график доставки пенсий

В СФР обратили внимание, что досрочную пенсию за май перечислили на банковские карты до 30 апреля. Выплаты получили те, кому пенсия стандартно приходит с 1-го по 5-е число месяца.

С 6 мая доставка пенсий через банки возобновится по обычному графику. Досрочная выплата затронула все виды пенсии, включая страховые и социальные, накопительные, пенсии по старости и по инвалидности.