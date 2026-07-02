Пенсионный возраст в России: что поменялось к июлю и как сохранить свои права

Коротко о главных поправках и правах граждан

Пенсия больше не приходит как сюрприз — к ней ведут четкие условия: возраст, стаж, баллы и льготы. Многие думают, что все решено за них, но на деле в переходном периоде хватает нюансов, способных сдвинуть дату назначения.

Возраст выхода: ступени до 2028 года

Реформа плавно поднимает планку: женщинам предстоит дойти до 60 лет, мужчинам — до 65. Это делают ступенчато, чтобы нагрузка распределялась равномерно.

В 2026 году ориентиры такие: женщины могут оформить пенсию в 59 лет, мужчины — в 64. Но цифра — не гарантия: нужно ещё подтвердить стаж и набрать баллы, иначе дату сдвинут.

Стаж и баллы: две обязательные опоры

Без минимального стажа и нужного числа пенсионных баллов страховую пенсию не назначат. В стаж засчитывают не только работу, но и службу, уход за ребёнком до полутора лет, присмотр за инвалидом или пожилым человеком старше 80 лет.

Баллы начисляют по взносам, и каждый год есть предел, сколько их можно заработать. Если не хватает — придётся поработать ещё либо добровольно доплатить взносы.

Кто может выйти раньше срока

Досрочная пенсия остается для тех, чья работа связана с повышенными рисками: это «вредные» производства, северные регионы, профессии вроде педагогов и медиков, а также многодетные матери.

Главное условие — подтвердить специальный стаж документами и попасть в утверждённые списки. Чем аккуратнее кадровый учёт, тем меньше споров при оформлении, отмечает автор канала "Будни юриста" (18+).

Что проверить прямо сейчас: короткий список действий

сверьте стаж и баллы в личном кабинете на Госуслугах или в СФР — ошибки встречаются;

соберите документы на периоды, которые могли не учесть: справки, договоры, трудовую книжку;

проверьте, правильно ли отражён льготный стаж, если он есть;

оцените, есть ли смысл поработать ещё год, чтобы добрать баллы и увеличить пенсию.

Вывод

Пенсионные правила могут казаться запутанными, но они строятся на трех китах: возраст, стаж и баллы. Если заранее все проверить и подготовить документы, неприятных сюрпризов удастся избежать. Главное — не откладывать: в переходный период каждые полгода имеют значение.

Личный опыт автора

Пару лет назад я помогла маме собрать документы для предварительной оценки пенсии — и нашли «пропавший» год стажа из-за ошибки в кадровых бумагах. Хорошо, что заметили заранее: успели все восстановить справками.

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