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Что принесет человечеству «черная Луна» 31 декабря

27 декабря 2024 12:30
Черная луна над Петербургом
Что принесет человечеству «черная Луна» 31 декабря
Городовой ру

Экстрасенс предупредила о непрятностях и возможностях.

31 декабря состоится астрономическое явление, известное как «черная Луна» или второе новолуние. В этот день Луна полностью исчезнет из поля зрения. Однако увидеть это невооруженным глазом будет невозможно. Что сулит это событие для жителей Земли и как правильно вести себя в день «черной Луны» объяснила экстрасенс Дарья Миронова.

Эксперт объяснила, что «черная Луна» — это мощный сигнал, предсказывающий крупные катастрофы и эпохальные события, которые, как учит история, более всего затронут крупные исторически значимые города, к коим относится и Петербург. Это явление также указывает на то, что 2025 год, Год Змеи, будет поворотным, разделяя мир на «до» и «после».

«Нас ждут глобальные перемены, события мирового масштаба, которые затронут почти каждого. Черная Луна символизирует также необходимость погружения в себя, работы над внутренними страхами и ошибками».

Она также добавила, что второе новолуние символизирует карму и преодоление кармических узлов, которые были накоплены за девятилетний цикл.

«Если вы сделали положительную карму, 2025 год принесет вам удачу. Если же накопили негативную карму, ожидайте испытания», — предупредила экстрасенс в интревью с порталом «Вечерняя Москва».

Миронова подчеркнула, что «черная Луна» предвещает резкие и разрушительные перемены, являясь частью трансформации. Но иногда даже болезненные перемены могут привести к улучшению. Экстрасенс также отметила, что в этот период особенно повезет тем, кто готов рисковать.

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Автор:
Максакова Яна
Общество Санкт-ПетербургЭзотерика
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