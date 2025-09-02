«Я памятник себе воздвиг нерукотворный»: как 2 сентября стало днем рождения поэтического завещания Пушкина

Как одна дата обогатила культурный и образовательный ландшафт города.

2 сентября — дата, отмеченная значимыми событиями, которые оставили неизгладимый след в истории Санкт-Петербурга. От научных достижений до рождения литературных шедевров и формирования образовательной системы.

1745: “Атлас Российской Империи”

В 1745 году императорская Академия наук в Санкт-Петербурге издала грандиозный “Атлас Российской Империи”.

“Появление атласа и генеральной карты стало крупнейшим событием в научной жизни того времени“, — отмечают историки.

Этот труд, созданный по новейшим географическим правилам, стал важным шагом в картографировании страны.

1776: рождение частной типографии

В 1776 году книгопродавцы Иоганн Якоб Вейтбрехт и Иоганн Карл Шнор получили разрешение на открытие собственной типографии — второй в Петербурге.

“Право же печатать книги на русском языке первой получила частная типография Вейтбрехта и Шнора“, — подчеркивается в исторических записях.

За пять лет работы типография выпустила 56 книг и журналов, открыв дорогу русскоязычной печати.

1828: основание Технологического института

2 сентября 1828 года знаменует день основания Санкт-Петербургского государственного технологического института.

“Он стал первым в России специальным учебным заведением, готовившим инженеров“, — уточняется в источниках.

Идея принадлежала министру финансов Егору Канкрину и была утверждена императором Николаем I, что заложило основу для развития инженерного образования в стране.

1831: “Вечера на хуторе близ Диканьки”

В 1831 году в типографии Департамента народного просвещения вышла первая часть «Вечеров на хуторе близ Диканьки» Николая Гоголя.

“Книга принесла славу 22-летнему писателю“, — констатируют литературные критики.

Это произведение стало началом пути к признанию одного из величайших русских писателей.

1836: “Я памятник себе воздвиг нерукотворный”

2 сентября 1836 года на Каменном острове Александр Пушкин написал стихотворение «Я памятник себе воздвиг нерукотворный».

Существует «мистическая» версия создания стихотворения. Якобы Пушкин предчувствовал свою гибель и именно поэтому за полгода до смерти написал это произведение, которое, можно расценивать, как духовное завещание поэта.

1878: учреждение Бестужевских курсов

В 1878 году в Санкт-Петербурге были учреждены Высшие женские (Бестужевские) курсы –— первое высшее учебное заведение для женщин в России.

Как пишет телеканал "Санкт-Петербург", инициатором создания Высших женских курсов был профессор Санкт-Петербургского университета Андрей Бекетов.

2008: снос зданий на Лиговском проспекте

В 2008 году были снесены бывший кинотеатр «Север» и жилой дом №153 по Лиговскому проспекту.

Это было сделано для того, чтобы встроить в комплекс нового здания вестибюль станции «Обводный канал», а «Метрострой» не мог гарантировать сохранность построек во время строительства.