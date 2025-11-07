«Песня спета»: Татьяна Буланова закрыла свой ресторан в Петербурге

В Санкт-Петербурге прекратил работу ресторан Татьяны Булановой. Певица лично сообщила об этом своим подписчикам через социальную сеть. В сообщении она написала:
«Многие из вас помнят, что я принимала участие в ресторанном проекте „Гастрономика По-Новому“. Но у всего есть своё начало и есть конец. Вчера проект закрылся. Спасибо тем, кто был с нами всё это время»
Заведение, расположенное на улице Марата, специализировалось на итальянской кухне. Ресторан стал для артистки значимым проектом.
Подарил его певице супруг Валерий Руднев в преддверии их свадьбы. Татьяна Буланова планировала устраивать в заведении как собственные концерты, так и приглашать известных артистов.