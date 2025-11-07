Городовой / Город / «Песня спета»: Татьяна Буланова закрыла свой ресторан в Петербурге
«Песня спета»: Татьяна Буланова закрыла свой ресторан в Петербурге

Опубликовано: 7 ноября 2025 21:30
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Певица выразила признательность участникам и создателям проекта.

В Санкт-Петербурге прекратил работу ресторан Татьяны Булановой. Певица лично сообщила об этом своим подписчикам через социальную сеть. В сообщении она написала:

«Многие из вас помнят, что я принимала участие в ресторанном проекте „Гастрономика По-Новому“. Но у всего есть своё начало и есть конец. Вчера проект закрылся. Спасибо тем, кто был с нами всё это время»

Заведение, расположенное на улице Марата, специализировалось на итальянской кухне. Ресторан стал для артистки значимым проектом.

Подарил его певице супруг Валерий Руднев в преддверии их свадьбы. Татьяна Буланова планировала устраивать в заведении как собственные концерты, так и приглашать известных артистов.

Автор:
Юлия Аликова
