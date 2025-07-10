Петербург идет наискосок: где в Северной столице появится диагональный пешеходный переход

Такой же переход есть в Токио.

В Петербурге решили посмотреть на опыт зарубежных стран и сделать для пешеходов переход через дорогу по диагонали.

И появится он не где-нибудь, а на Комендантском проспекте — месте, где каждый второй пешеход уже давно ходит «наискосок», нарушая правила и экономя пару минут жизни.

Подобный переход есть в Японии, где одновременно может перейти дорогу целая толпа — до трех тысяч человек! Целый пешеходный марафон получается.

Что за зверь такой — диагональный переход?

Это не просто нарисовать полоски по диагонали и сказать: «Переходите, ребята!» Нет, тут нужна настоящая магия: дополнительные светофоры, специальные знаки и точечная разметка, а не привычные полоски «зебры».

Светофор на время превращается в супергероя — останавливает все машины сразу, чтобы пешеходы могли переходить дорогу в любом направлении, даже по диагонали.

Почему Петербург пока не торопится?

Дело в том, что наши улицы, как старые добрые питерские дворы: узкие и запутанные. На одном из перекрестков уже есть выделенная пешеходная фаза, когда все машины стоят, а пешеходы идут.

Диагонали появятся после реконструкции проспекта, пишет КП-Петербург.

Правда, зеленый свет горит всего 20 секунд — так что если вы не олимпийский бегун, лучше не рисковать. Добавьте к этому пробки и нетерпеливых водителей — и получите рецепт для небольшого городского хаоса.

А что с правилами?

По ПДД переходить дорогу по диагонали можно только если есть специальная разметка. Без нее — как без приглашения на вечеринку: вроде можно, но лучше не стоит.

Город не стоит на месте

Пока пешеходы мечтают о диагональных переходах, власти готовят масштабные планы: 60 новых нерегулируемых переходов в 15 районах города, чтобы сделать жизнь проще и безопаснее.

А еще в планах — вторая Кольцевая автомобильная дорога (КАД-2), которая должна разгрузить первую КАД и подарить водителям немного спокойствия и меньше пробок.

Правда, КАД-2 будет платной, так что за комфорт придется раскошелиться, как за хороший кофе в центре.

Петербург идет в ногу со временем: скоро можно будет переходить улицу не только по привычным линиям, но и по диагонали, как в Токио.

Главное — не забывать, что это не просто модная фишка, а серьезный проект, который требует внимания и от пешеходов, и от водителей.