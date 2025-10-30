Городовой / Город / Петербург меняют на глазах: 40 общественных пространств обновят в 2026-м, 240 — к 2030-му
Петербург меняют на глазах: 40 общественных пространств обновят в 2026-м, 240 — к 2030-му

Опубликовано: 30 октября 2025 14:50
Global Look Press / Maksim Konstantinov

В 2026-м году в Санкт-Петербурге по программе «10 приоритетов» выделено 17,8 миллиарда рублей на благоустройство.

В следующем году в Санкт-Петербурге намечено привести в порядок 40 общественных территорий в рамках городских инициатив. К 2030 году общее количество новых и обновлённых зон для отдыха и досуга жителей достигнет 240.

На эти цели в городском бюджете выделено 17,8 миллиарда рублей.

Планируется, что каждый район получит новые парки, прогулочные пространства, а также спортплощадки, которые будут удобны и для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Отдельное значение придается уходу за природными уголками города. Программа охватывает также развитие экологических маршрутов.

В 2026 году в Петербурге будет создано четыре новых экологических маршрута. Они войдут в общую сеть экотроп и береговых линий, которую жители используют для отдыха.

Юлия Аликова
Город
