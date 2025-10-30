Петербург меняют на глазах: 40 общественных пространств обновят в 2026-м, 240 — к 2030-му

В следующем году в Санкт-Петербурге намечено привести в порядок 40 общественных территорий в рамках городских инициатив. К 2030 году общее количество новых и обновлённых зон для отдыха и досуга жителей достигнет 240.
На эти цели в городском бюджете выделено 17,8 миллиарда рублей.
Планируется, что каждый район получит новые парки, прогулочные пространства, а также спортплощадки, которые будут удобны и для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Отдельное значение придается уходу за природными уголками города. Программа охватывает также развитие экологических маршрутов.
В 2026 году в Петербурге будет создано четыре новых экологических маршрута. Они войдут в общую сеть экотроп и береговых линий, которую жители используют для отдыха.