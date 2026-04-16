Петербург мостит путь к сезону: ГАТИ готовит 455 мостов к навигации
Петербург мостит путь к сезону: ГАТИ готовит 455 мостов к навигации

Опубликовано: 16 апреля 2026 21:00
Global Look Press / Roman Denisov
Начальник ГАТИ Алексей Геращенко лично проводит осмотр объектов и зон проведения работ.

В Санкт-Петербурге ужесточили надзор за мостами и набережными перед праздниками и началом лета.

В городе 455 мостов, за их обслуживание отвечает «Мостотрест», а также надзор за Государственной административно-технической инспекцией (ГАТИ). Об этом заявили в пресс-службе инспекции.

Начальник ГАТИ Алексей Геращенко вместе с администрацией Адмиралтейского района и представителями «Мостотреста» осмотрел объекты и места проведения работ.

Сейчас ремонт идет на 35 мостах и ​​участках набережных, а также проводится плановое сезонное обслуживание.

Особый акцент на ограждениях — их чистят от краски и перекрашивают. ГАТИ получила график этих работ для проверки.

Кроме того, проверяют причалы: арендаторы должны регулярно вывозить мусор.

Автор:
Юлия Аликова
