Петербург мостит путь к сезону: ГАТИ готовит 455 мостов к навигации

В Санкт-Петербурге ужесточили надзор за мостами и набережными перед праздниками и началом лета.
В городе 455 мостов, за их обслуживание отвечает «Мостотрест», а также надзор за Государственной административно-технической инспекцией (ГАТИ). Об этом заявили в пресс-службе инспекции.
Начальник ГАТИ Алексей Геращенко вместе с администрацией Адмиралтейского района и представителями «Мостотреста» осмотрел объекты и места проведения работ.
Сейчас ремонт идет на 35 мостах и участках набережных, а также проводится плановое сезонное обслуживание.
Особый акцент на ограждениях — их чистят от краски и перекрашивают. ГАТИ получила график этих работ для проверки.
Кроме того, проверяют причалы: арендаторы должны регулярно вывозить мусор.