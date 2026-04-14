Петербург в лидерах: укусы клещей бьют рекорды

Санкт-Петербург попал в число российских регионов, где зафиксировано больше всего укусов клещей, сообщают РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.
Хотя в целом зимне-весенний период 2026 года на большей части страны способствовал снижению численности этих паразитов. С начала сезона медицинскую помощь из-за укусов получили свыше 6 тысяч человек.
Регионы-лидеры
Больше всего случаев зарегистрировано в Краснодарском и Ставропольском краях, Крыму, Ростовской, Липецкой, Челябинской, Ленинградской, Московской, Костромской, Воронежской, Самарской и Омской областях, а также в Москве.
Меры защиты
Вакцинация от клещевого вирусного энцефалита остается наиболее надежным способом профилактики — ею воспользовались уже 1,2 миллиона россиян.
При посещении парков и лесов рекомендуется применять репелленты, носить светлую одежду и заправлять штаны в обувь или носки. Кроме того, в 30 регионах провели обработку акарицидами на площади свыше 4,3 тысячи гектаров.
Клещи на Северо-Западе активизировались еще в марте. За неделю с 2 по 8 апреля в Петербурге 141 человек обратился по поводу присасывания клещей, в Ленобласти — 93.
Всего в Петербурге пострадали 25 человек, в области — 90, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.