Петербургские тайны и секретные тропы: как увидеть город глазами местных жителей

Разгар белых ночей в Петербурге. Самое время гулять по городу и открывать что-то новое в нем.

Гид Павел Перец подобрал пять мест в городе и его окрестностях, прогулка по которым заставит полюбить Петербург еще больше.

Набережная Лейтенанта Шмидта: летние пикники у Невы

Летом каждый вечер эта правобережная часть Невы превращается в место отдыха. Многие приносят с собой пледы и устраивают прямо у воды пикники. Дамы с собачками и даже котиками, велосипедисты и роллеры, родители с детьми и влюбленные парочки пользуются возможностью вдохнуть свежесть воды.

Одна из особенностей набережной — она двухуровневая. Верхний променад обсажен деревьями, нижний спускается прямо к Неве. Отсюда открывается прекрасный вид на Английский проспект, Адмиралтейский судостроительный завод и мост Лейтенанта Шмидта, красиво подсвеченный огнями.

Гостиный Двор и «Пассаж»: прогулка сквозь время и непогоду

Во-первых, это крытая галерея Гостиного Двора, который можно обойти по кругу. Это один из самых неожиданных и романтических проходов, а с обустройством внутреннего пространства этого универмага он стал еще привлекательнее.

Затем можно перейти на другую сторону Невского проспекта и зайти в «Пассаж». Французское изобретение крытых магазинов было предназначено как раз для того, чтобы скрываться от непогоды без потери хорошего настроения. Таким образом можно оказаться на Итальянской улице.

Петропавловская крепость: мистика после заката

Как рассказал Павел Перец Телеграм-каналу «Лахта Центр», основная ошибка всех туристов и местных жителей в том, что они посещают этот прекрасный памятник утром или днем. А самое лучшее время — под закрытие.

В этот момент здесь почти нет людей либо их в разы меньше, чем в пиковые периоды. Благодаря этому крепость преображается, становится практически своей. Невские ворота превращаются в личный портал, через который попадаешь на пустынную пристань.

А в районе Трубецкого бастиона может настигнуть мистическое настроение, особо впечатлительные личности даже испытывают чувство страха. Которое тут же развеется при выходе к величественному Петропавловскому собору.

Смоленское лютеранское кладбище: история под открытым небом

Герои Джерома К. Джерома первым пунктом своих посещений видели кладбища. Не только с точки зрения Memento mori, но и в культурологическом аспекте. Оно из главных мест в Петербурге с этого ракурса — музей под открытым небом, где многие могилы — настоящие экспонаты.

Место это прекрасно даже в дождь, поскольку обилие деревьев позволяет от него укрыться.

Здесь можно найти могилы канцлера Российской империи Нессельроде, которого в народе прозвали Кисель-вроде; министра финансов Канкрина, который провел денежную реформу, привязав рубль к серебру; Людвига Нобеля; основателя нашего цирка Чинизелли; архитекторов Гримма, Шретера, Шауба и других.

Знаменитая беседка из фильма «Брат» также расположена здесь, но сейчас находится на реставрации.

Лисий Нос: уголок загородного Петербурга

Уютнейший уголок загородного Петербурга с частной застройкой и пляжем «Морские Дубки».

Можно прогуляться по Бугаиной экотропе и попробовать найти трехсотлетний дуб. Но самое интересное ждет на углу Морского и Мариинского проспектов. Отсюда начинается Аллея Мужества, дорога, проходящая в лесу и ведущая к побережью.

И дальше находится коса, уходящая в залив. Ее насыпали для того, чтобы сюда причаливали пароходики из Петербурга и Кронштадта. А сейчас это излюбленное место рыбаков и купающейся детворы.