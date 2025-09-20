Городовой / Город / Осенний Петербург в цветах: хризантемы расцвели вопреки холодам
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт

Осенний Петербург в цветах: хризантемы расцвели вопреки холодам

Опубликовано: 20 сентября 2025 00:00
цветы в Питере
Осенний Петербург в цветах: хризантемы расцвели вопреки холодам
globallookpress/ Nikolay Gyngazov

Впервые в истории города на улицах появилось осеннее цветочное оформление.

Специалисты предприятия «Южное» запустили в городе эксперимент, чтобы добавить красок и уюта в осенние дни.

Горожане привыкли к весенним крокусам и майским виолам, а летом город украшали яркие летники. Теперь же в Петербурге на смену им пришли хризантемы мультифлора.

Первые цветы уже украсили Московскую площадь.

Яркость до заморозков

Как пишет "Вечерний Санкт-Петербуг", хризантемы также появятся на площади Победы и Московском проспекте.

“Данный цветок в этот холодный период будет использоваться садовниками не только для украшения, но как способ добавить яркости и уюта”, — отметил председатель комитета по благоустройству Сергей Петриченко.

Цветы будут радовать глаз “до самых заморозков”.

Автор:
Ксения Пронина
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».