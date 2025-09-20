Осенний Петербург в цветах: хризантемы расцвели вопреки холодам

Специалисты предприятия «Южное» запустили в городе эксперимент, чтобы добавить красок и уюта в осенние дни.
Горожане привыкли к весенним крокусам и майским виолам, а летом город украшали яркие летники. Теперь же в Петербурге на смену им пришли хризантемы мультифлора.
Первые цветы уже украсили Московскую площадь.
Яркость до заморозков
Как пишет "Вечерний Санкт-Петербуг", хризантемы также появятся на площади Победы и Московском проспекте.
“Данный цветок в этот холодный период будет использоваться садовниками не только для украшения, но как способ добавить яркости и уюта”, — отметил председатель комитета по благоустройству Сергей Петриченко.
Цветы будут радовать глаз “до самых заморозков”.