Историческое кино выходит на улицы Петербурга: где пройдут съемки фильма «Война и мир»

Опубликовано: 26 сентября 2025 18:30
Петербург, книга
Городовой ру

В последние сентябрьские дни стоит запастись терпением при передвижении по центру Петербурга.

В самом центре Санкт-Петербурга начнутся съемки нового большого фильма — экранизации романа Льва Толстого «Война и мир», пишет КП.

Режиссером картины выступает Сарик Андреасян, известный по фильму «Онегин».

Когда и где будут перекрытия

Из-за съемок улицы в старинной части города временно закроют.

  • 28 сентября с 10 утра полностью перекроют Замковую улицу и участок Кленовой от Замковой до Инженерной. На Замковой улице в этот день запрещена даже остановка машин.

  • 30 сентября большие ограничения будут на Большой Морской улице — там движение периодически остановят на 10 минут каждый час с 9 утра до 9 вечера.

  • Помимо этого, часть улиц сузят и запретят парковку на разных участках.

Автор:
Юлия Аликова
Город
