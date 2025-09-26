Историческое кино выходит на улицы Петербурга: где пройдут съемки фильма «Война и мир»

В самом центре Санкт-Петербурга начнутся съемки нового большого фильма — экранизации романа Льва Толстого «Война и мир», пишет КП.
Режиссером картины выступает Сарик Андреасян, известный по фильму «Онегин».
Когда и где будут перекрытия
Из-за съемок улицы в старинной части города временно закроют.
-
28 сентября с 10 утра полностью перекроют Замковую улицу и участок Кленовой от Замковой до Инженерной. На Замковой улице в этот день запрещена даже остановка машин.
-
30 сентября большие ограничения будут на Большой Морской улице — там движение периодически остановят на 10 минут каждый час с 9 утра до 9 вечера.
-
Помимо этого, часть улиц сузят и запретят парковку на разных участках.