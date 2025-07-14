Петербург ждет метро мечты: как Красносельско-Калининская линия изменит город

«Лиговский проспект-2» станет основанием для пересадочного узла и нового выхода.

Красносельско-Калининская линия метро в Петербурге — это одна из самых ожидаемых и важных строек последних лет, которая обещает серьезно изменить транспортную картину города.

Эту линию в народе уже окрестили «коричневой» из-за цвета на схемах. Она соединила юго-западные районы с северо-восточными, разгрузив Кировско-Выборгскую линию.

Что и где построят?

Планы масштабные: линия будет включать около 18 новых станций, первая очередь строительства — это участок от станции «Юго-Западная» до «Путиловская», пишет телеканал Санкт-Петербург.

Именно на этом участке уже активно ведутся работы, и открытие планируется до конца 2025 года.

В числе новых методов — «Лиговский проспект-2», который станет основанием для пересадочного узла и нового выхода на Красносельско-Калининской линии.

Административный корпус нового вестибюля станции размещают на Лиговском проспекте, 52.

Почему эта нужна линия?

Красносельско-Калининская линия — это не просто очередная ветка метро, а жизненно необходимая часть транспортной системы Петербурга.

Она свяжет густонаселенные районы с центром города и другими частями города. Сейчас многие жители юго-запада и Калининского района испытывают трудности с доступом к метро.

Как выглядит проект станции «Лиговский проспект-2»?

Проекты оформления станции уже представлены на выставке, и они получились довольно интересными и даже неожиданными.

Архитекторы предлагают разные стили и решения, стараясь совместить красоту и практичность. Новый выход станции сформирует въездную зону нового терминала высокоскоростной железнодорожной магистрали.

Представлено много вариантов, один из которых будет определен в результате конкурса, итоги планируется подвести 22 июля, пишет телеканал 78.

Все проводится по заказу комитета по строительству и АО «Метрострой Северной столицы».

Какая сложность?

Строительство линий идет с задержками. Изначально планировали открыть первую станцию еще в 2022 году, но периодически постоянно происходили переносы — сначала в 2023-й, потом в 2024-й, а теперь говорят о конце 2025-го.

Причины: отличаются от сложностей с закупкой оборудования до технических особенностей. Кроме того, есть вопросы по перспективам продления линии.

Что дальше?

После запуска первой очереди предполагается продолжение строительства и линии смягчения, чтобы она действительно связала юго-запад и северо-восток Петербурга.

Также строится электродепо «Красносельское», которое будет обслуживать поезд на этой линии.