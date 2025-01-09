Петербургская «Хармс-елка»: как попасть на праздник абсурда в Театральном музее

В Санкт-Петербурге, в Музее театрального и музыкального искусства, вновь пройдет полюбившаяся многим «Хармс-елка» – необычный спектакль-праздник, основанный на произведениях Даниила Хармса и других писателей-обэриутов (входивших в «Объединение реального искусства»).

На мероприятии каждый, от мала до велика, сможет найти что-то интересное для себя. Это могут быть фокусы, забавные слова и рифмы, смешные истории или глубокие смыслы, спрятанные в абсурдных образах великих авторов ХХ века.

В этом году темой «Хармс-елки» стал не только Новый год, но и день рождения. В 2025 году весь мир отмечает 120-летие со дня рождения Даниила Хармса, и это событие не могло остаться без внимания организаторов.

«Хармс-елка» обещает быть, как всегда, необычной и увлекательной. В программе – интермедия с играми, поздравлениями и угощениями, спектакль, песни и хоровод, а также особенные подарки для всех участников.

Погрузиться в мир абсурда и праздничной атмосферы можно будет 10, 11 и 12 января по адресу ул.Зодчего Росси, 2А. Билеты можно приобрести на официальном сайте музея по ссылке. За взрослого придется заплатить 3300 рублей, а за ребенка – 2750 рублей.