Городовой / Город / Петербургские дворы ждут ремонта: 450 заявок и 6,25 млрд рублей в 2026-м
Петербургские дворы ждут ремонта: 450 заявок и 6,25 млрд рублей в 2026-м

Опубликовано: 14 апреля 2026 11:30
 Проверено редакцией
Петербургские дворы ждут ремонта: 450 заявок и 6,25 млрд рублей в 2026-м
Петербургские дворы ждут ремонта: 450 заявок и 6,25 млрд рублей в 2026-м
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Во дворах отремонтируют проезды, озеленят территорию, поставят скамейки, обновят детские и спортивные площадки.

В Санкт-Петербурге число заявок на благоустройство дворовых территорий увеличилось в четыре раза по сравнению с прошлым годом, заявили в ГАТИ.

Одобрено благоустройство свыше 70 дворов, работы по программе «Петербургские дворы» стартуют в ближайшие месяцы.

Заявки на согласовании

На рассмотрении сейчас более 450 дворовых территорий — это в 4 раза больше, чем за первый квартал 2025 года, благодаря росту городских субсидий.

Во дворах обновят подъездные пути, высадят зелень, установят скамейки и отремонтируют детские с площадками для спорта.

Финансирование

В 2026 году на эти цели предусмотрено 6,25 млрд рублей. Для сравнения, в прошлом году по программе смонтировали свыше 60 таких площадок.

Среди приоритетных — двор на Комендантском проспекте, 17 (благоустройство в апреле-мае), ремонт асфальта в Ульянке и озеленение с укладкой дорожек и установкой мебели в Суворовском городке Петергофа.

Юлия Аликова
