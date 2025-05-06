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Животный рай для детей: где найти бесплатные контактные зоопарки Петербурга и Ленобласти

Опубликовано: 6 мая 2025 09:01
Зоопарк
Животный рай для детей: где найти бесплатные контактные зоопарки Петербурга и Ленобласти
globallookpress/ Zamir Usmanov

Гид по бесплатным контактным мини-зоопаркам.

Контактные зоопарки — замечательное место для семейного отдыха, особенно с детьми. Возможность пообщаться с животными, покормить их и даже погладить — это незабываемое впечатление.

В Петербурге и Ленинградской области есть несколько бесплатных контактных зоопарков, где можно провести время с пользой и получить массу позитивных эмоций.

Зоопарк имени Чебурашки: встреча с кроликами и оленями

В Приморском парке Победы, на территории ресторана «Карл и Фридрих», расположен мини-зоопарк имени Чебурашки. Здесь нет экзотических животных, но можно спокойно пообщаться с домашними животными.

По территории зоопарка бегают кролики, которых можно ловить (или пытаться поймать), пасутся пони, ослик, козы и овцы. Есть также птицы домашних пород, аист, сова и даже северные олени и страусы.

Рядом с зоопарком расположен пруд, где можно покормить уточек с утятами. Вход в зоопарк свободный, но можно оставить пожертвование на корм для животных.

Мини-зоопарк в ЦПКиО: на Елагином острове

В Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) на Елагином острове также есть мини-зоопарк. Здесь можно познакомиться с северными оленями, карликовыми камерунскими козами, овцой, осликом, сибирским бурундуком, лисой, золотыми фазанами и экзотическими декоративными курочками.

Как пишет Piter.now, все животные с удовольствием принимают угощения от посетителей.

Зоопарк «Радуга» в Зеленогорске: общение с осликами и кроликами

В Зеленогорском парке культуры и отдыха расположен зоопарк «Радуга». Там есть специальная смотровая площадка, где можно пообщаться с осликами, овцами, пони и кроликами.

Это отличное место для семейного отдыха на свежем воздухе.

«Русская деревня «Шуваловка»: разнообразие животных

В «Русской деревне «Шуваловка», расположенной в Санкт-Петербурге, также есть контактный зоопарк. Здесь можно пообщаться с кроликами, овцами, енотовидной собакой, баранами, козами, гусями, петухом, ручным вороном, лисой и осликом.

Это уникальное место, где можно почувствовать себя в настоящей русской деревне.

Общие рекомендации для посещения контактных зоопарков:

  • Перед посещением зоопарка рекомендуется уточнить время работы и адрес на официальном сайте или по телефону.
  • Не стоит забывать о правилах поведения в контактном зоопарке. Не пугать животных, не шуметь и не пытаться их ловить или досаждать им.
  • Можно взять с собой корм для животных — это позволит лучше пообщаться с ними.
  • Надо провить осторожность с животными, некоторые из них могут быть непредсказуемыми.
  • Также нужно уважать животных: не дразнить, не бить, не кричать рядом с ними и не пугать.

Бесплатные контактные зоопарки Петербурга и Ленобласти — это замечательная возможность для семейного отдыха. Можно провести время с пользой, пообщаться с животными и получить массу позитивных эмоций.

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Автор:
Ксения Пронина
Город
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