На что петербуржцы тратят денег больше всего: потребительские приоритеты Северной столицы

Куда уходят деньги жителей Петербурга? Аналитики изучили потребительские траты в Северо-Западном округе (СЗФО) и выяснили, что приоритеты петербуржцев значительно отличаются от среднестатистических по региону. Если в целом по СЗФО почти половина бюджета уходит на продукты питания, то в Петербурге ситуация иная.
Потребительские траты в СЗФО
Аналитики проанализировали, на что тратят деньги жители северо-западного округа. Согласно информации, представленной экспертами, почти половина тратиться на продукты питания — 46,8%.
На втором месте товары для дома и электроники — 8,7%. Третью строчку делят между собой сфера услуг и заведения быстрого питания — по 7% оба.
Оставшиеся траты делят между собой медицинский ритейл, ресторан, одежда и обувь, АЗС и парковки.
Потребительские траты в Петербурге: отличие от СЗФО
В Петербурге другие потребительские потребности.
По статистике, доля продуктов питания в потребительской корзине составила 29,5%, что на 17% меньше, чем в среднем по округу.
На сферу услуг жители Северной столицы потратили 12%, что почти в два раза выше, чем по СЗФО.
Как пишет 78.ru, также большая доля трат петербуржцев приходится на рестораны — 5,7%.
|Категория расходов
|СЗФО (%)
|Санкт-Петербург (%)
|Продукты питания
|46,8
|29,5
|Товары для дома и электроника
|8,7
|—
|Сфера услуг
|7,0
|12,0
|Быстрое питание
|7,0
|—
|Рестораны
|—
|5,7
Почему Петербург тратит иначе? Возможные причины
- Более высокий уровень доходов. В Петербурге средний уровень доходов выше, чем в других регионах СЗФО, что позволяет жителям тратить больше денег на услуги и развлечения.
- Развитая инфраструктура. В Петербурге развитая сеть ресторанов, кафе, театров, музеев и других учреждений сферы услуг, что стимулирует спрос на эти услуги.
- Культурные особенности. Петербург — культурная столица России, и жители города привыкли посещать культурные мероприятия, что отражается на их потребительских тратах.
- Туризм. Петербург — популярный туристический город, и туристы также вносят свой вклад в развитие сферы услуг.
Потребительские траты петербуржцев отражают особенности города, его культуру, экономику и инфраструктуру. Жители Северной столицы тратят меньше денег на продукты питания, чем жители других регионов СЗФО, и больше — на услуги и рестораны. Это делает Петербург уникальным городом с особым потребительским поведением.