На что петербуржцы тратят денег больше всего: потребительские приоритеты Северной столицы

На что горожане спускают свои кровные?

Куда уходят деньги жителей Петербурга? Аналитики изучили потребительские траты в Северо-Западном округе (СЗФО) и выяснили, что приоритеты петербуржцев значительно отличаются от среднестатистических по региону. Если в целом по СЗФО почти половина бюджета уходит на продукты питания, то в Петербурге ситуация иная.

Потребительские траты в СЗФО

Аналитики проанализировали, на что тратят деньги жители северо-западного округа. Согласно информации, представленной экспертами, почти половина тратиться на продукты питания — 46,8%.

На втором месте товары для дома и электроники — 8,7%. Третью строчку делят между собой сфера услуг и заведения быстрого питания — по 7% оба.

Оставшиеся траты делят между собой медицинский ритейл, ресторан, одежда и обувь, АЗС и парковки.

Потребительские траты в Петербурге: отличие от СЗФО

В Петербурге другие потребительские потребности.

По статистике, доля продуктов питания в потребительской корзине составила 29,5%, что на 17% меньше, чем в среднем по округу.

На сферу услуг жители Северной столицы потратили 12%, что почти в два раза выше, чем по СЗФО.

Как пишет 78.ru, также большая доля трат петербуржцев приходится на рестораны — 5,7%.

Категория расходов СЗФО (%) Санкт-Петербург (%) Продукты питания 46,8 29,5 Товары для дома и электроника 8,7 — Сфера услуг 7,0 12,0 Быстрое питание 7,0 — Рестораны — 5,7

Почему Петербург тратит иначе? Возможные причины

Более высокий уровень доходов. В Петербурге средний уровень доходов выше, чем в других регионах СЗФО, что позволяет жителям тратить больше денег на услуги и развлечения.

Развитая инфраструктура. В Петербурге развитая сеть ресторанов, кафе, театров, музеев и других учреждений сферы услуг, что стимулирует спрос на эти услуги.

Культурные особенности. Петербург — культурная столица России, и жители города привыкли посещать культурные мероприятия, что отражается на их потребительских тратах.

Туризм. Петербург — популярный туристический город, и туристы также вносят свой вклад в развитие сферы услуг.

Потребительские траты петербуржцев отражают особенности города, его культуру, экономику и инфраструктуру. Жители Северной столицы тратят меньше денег на продукты питания, чем жители других регионов СЗФО, и больше — на услуги и рестораны. Это делает Петербург уникальным городом с особым потребительским поведением.