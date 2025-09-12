Петербургский сад с коваными шедеврами: где можно загадать желание на троне и встретить «Коня-Горбунка»

Этот небольшой сад – удивительное место с богатой историей и оригинальным искусством на каждом шагу.

Если вам хочется отдохнуть от шумного города и побыть наедине с собой, стоит заглянуть в сад, который находится рядом с Театром юных зрителей в Санкт-Петербурге.

Это место мало известно туристам, но его история и необычная атмосфера заслуживают внимания.

Немного истории

Этот сад расположен на месте бывшего Семеновского плаца. Раньше здесь находился лейб-гвардии Семеновский полк — элитная военная часть, которая играла важную роль в истории города.

В конце XIX века на этом месте построили городской ипподром, где проходили скачки и собрания любителей верховой езды, пишет citywalls.ru.

После революционных событий и Второй мировой войны территория изменилась: разрушенные здания снесли, а в 1950-е годы начали строить новое здание для Театра юных зрителей.

Его проект создал архитектор Александр Жук, а режиссер Александр Брянцев, основатель театра, вместе с инженером разработали необычную сцену, вокруг которой находятся зрительские места.

Театр открыт был в начале 1960-х, а в 1980 году получил имя своего основателя.

Парк кузнечного искусства

Сад украшают кованые скульптуры, установленные в 2003 году к 300-летию Санкт-Петербурга. Их создали мастера из Гильдии кузнецов и художников по металлу Северо-Западного региона.

Благодаря этим арт-объектам сад иногда называют Парком кузнечного искусства, сообщает fotopitera.ru.

Здесь можно увидеть большую кованую розу и маленький бутон, который символизирует «Возрождение». Недалеко стоят три забавных скульптуры — «Петербургские дворняжки».

Также в парке есть «Кресло желаний». Оно большое и удобное, на него любят взбираться дети и взрослые, чтобы загадать самое заветное желание.

Памятный знак «Санкт-Петербургу от Урала» — еще один подарок кузнечных мастеров к юбилею города.

Памятники и символы

Прямо напротив театра возвышается памятник Александру Брянцеву — создателю и вдохновителю Театра юных зрителей.

Он был педагогом и режиссером, который поставил более 50 спектаклей и заложил основу для театра детского творчества в Петрограде.

Рядом с памятником стоит скульптура «Одуванчик» — символ мира и доброты. Посетители могут приложить ладонь к ее оттиску и послать в мир импульс любви и тепла.

К столетию театра здесь установили фигуру «Конек-Горбунок» — героя известной постановки, которая до сих пор регулярно ставится на сцене, пишет rewizor.ru.

Место для отдыха и прогулок

Парк уютный и зеленый. Здесь много скамеек для отдыха, детские площадки и тенистые аллеи. Это идеальное место, чтобы просто прогуляться, отвлечься от городской суеты и насладиться красивыми пейзажами.

Сад хорошо вписывается в окрестности и сохраняет атмосферу покоя и тишины. Прогулка здесь превращается в маленькое путешествие по миру искусства и истории.

Сад находится в центре Санкт-Петербурга, на Пионерской площади, дом 1, рядом с Театром юных зрителей.