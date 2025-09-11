Горгонейоны и Кадуцеи: как змеи вплелись в архитектуру Петербурга

Петербург, город с богатой историей и многослойной культурой, хранит на своих фасадах и монументах множество символов. Среди них особое место занимают змеи.

Змеи в убранстве Петербурга — это символы, мифы и тайные знаки на фасадах и монументах города. И для них всегда есть причины

Змеи и мифология на старинных рельефах

Летний дворец Петра I, построенный в начале XVIII века, украшен первыми образами змей в петербургской архитектуре.

Как пишет urok-kultury, рельефы с Персеем и горгоной Медузой — символами борьбы и защиты — появились здесь в 1714 году.

Именно здесь змеи впервые стали частью визуального ряда, отражающего важные исторические события петровской эпохи.

Горгонейоны и змеи в ампире и неоклассицизме

В XIX веке, с увлечением античностью, маски Медузы — горгонейоны — приобрели широкую популярность как обереги и декоративные мотивы.

В Летнем саду Карл Росси и скульптор Василий Демут-Малиновский украсили Кофейный дом фризами с медузами.

Как пишет spb-guide, эти мотивы повторялись на Инженерном мосту и в южной ограде Летнего сада.

В XX веке существа появились в позолоченных торшерах Пантелеймоновского моста, а позднее и на фонарях Иоанновского моста.

Медузы в модерне и неоклассицизме

Образы Медузы встречаются на фасадах домов в стиле модерн и неоклассики.

Фасад дома Михайлова украшен рельефом Персея и Медузы, доходный дом Шорохова демонстрирует смесь медуз с гладиаторами и женскими фигурами.

Дом Воейковой и жилище при Коммерческом училище изобилуют медальонами с ними. Даже более скромные изображения есть на здании на Римского-Корсакова.

Змеи как символы медицины и торговли

Жезл с двумя змеями — кадуцей — символ перемирия и дипломатии, украшает фронтон Пушкинского Дома и фасад Елисеевского магазина, а также Азовский коммерческий банк.

Посох с одной змеей, атрибут Асклепия — бога врачевания — присутствует на статуе Гиппократа у Публичной библиотеки.

Как пишет "Лахта Центр", рядом — бронзовая фигура богини здоровья Гигеи с чашей и змеей перед Военно-медицинской академией.

Змеи в мистике и фольклоре

В мифах Древней Греции Офион, Великий Змей, символизирует творение мира. Этот образ реализован на ограде особняка Бранта — шедевра модерна.

Египетская богиня-кобра Уаджит украшает фасад Египетского дома, а северный модерн рядом с елочкой Алексея Бубыря — счастливая змея — приносит достаток.

Афина и символ мудрости

В нишах Петровских ворот установлены статуи Осторожности и Стойкости — ипостаси Афины.

Осторожность — с зеркалом и змеей, напоминая библейский призыв «Будьте мудры, как змии, и просты, как голуби».

Змеи на главных монументах города

Медный всадник стоит на змее, символизирующей поверженных врагов, которая, по предположениям, создана по модели из Кунсткамеры.

Ангел на шпиле «Лахта Центра» возводит змею, напоминая о борьбе добра и зла.

И только на памятнике Крылову змея — это герой басни, добавляющая городу улыбку и легкую иронию.